Es un problema de salud serio que debe recibir tratamiento rápido para evitar que la persona desarrolle una dolencia mayor, como puede ser septicemia o sepsis, una afección médica grave causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. La causa más común es una infección bacteriana, según el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, aunque aclara que otros tipos de infecciones también pueden provocarla.

Entre las infecciones bacterianas más comunes que menciona MedlinePlus se incluyen sinusitis, neumonía, faringitis estreptocócica, otitis e infecciones de las vías urinarias, intoxicación por alimento y meningitis bacteriana. “Si no se trata, una infección bacteriana puede extenderse al torrente sanguíneo, lo que es potencialmente mortal (sepsis)”, agrega el portal.

En el caso de la célebre cantante Madonna, quien estuvo hospitalizada en terapia intensiva a raíz de una infección bacteriana, no se ha dicho si tuvo sepsis, en qué órgano se originó o qué bacteria causó la infección. Pero, ciertamente, ha sido una situación de salud seria debido a que, en principio y como se ha publicado en diversos medios, tuvo que ser intubada por una noche. Este jueves, según confirmó una fuente a CNN, la cantante está fuera de peligro y viajó a su residencia en Nueva York en una ambulancia privada.

Según MedlinePlus, las bacterias infecciosas se reproducen rápidamente dentro del cuerpo. Entre los ejemplos de bacterias, mencionan el estreptococo, el estafilococo y la E. coli, que, según el portal, generalmente, pueden tratarse con éxito con antibióticos. Pero una de las dificultades es cuando las bacterias se vuelven resistentes, lo que puede dificultar el tratamiento. “La resistencia a los antibióticos puede significar que las personas estén enfermas durante más tiempo”.

“El tratamiento habitual es con antibióticos. Cuando tome antibióticos, siga cuidadosamente las instrucciones. Cada vez que toma antibióticos, aumentan las posibilidades de que las bacterias presentes en su cuerpo se adapten a ser más resistentes a éstos. En el futuro, usted podría contagiarse o diseminar una infección que esos antibióticos no pueden curar”, advierte el portal de salud Cigna. También señala que una infección bacteriana puede surgir después de una infección viral que no mejora. “Cuando una infección viral no mejora después de diez días o más, o cuando una infección viral comienza a mejorar y luego empeora inesperadamente, podría haber una probabilidad mayor de una infección bacteriana”.

Cabe aclarar que la mayoría de los tipos de bacterias no hacen daño. De hecho, muchas son útiles. Por ejemplo, algunas ayudan a digerir la comida, destruir células causantes de enfermedades y suministrar vitaminas al cuerpo. Por ejemplo, también se utilizan para hacer alimentos saludables como el yogurt y el queso.

Síntomas de una infección bacteriana

Algunas de las señales que pueden indicar el comienzo de la infección, según publican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés):

- Fiebre (algunas veces es el único signo de infección).

- Escalofríos y sudores.

- Cambio en la tos o una nueva tos.

- Dolor de garganta o úlceras en la boca nuevas.

- Dificultad para respirar.

- Congestión nasal.

- Rigidez del cuello.

- Ardor o dolor al orinar.