Sin pensarlo y casi por accidente Yaritza Lozano y Orlando Santiago, el dúo detrás de Double Cake, le han alegrado el cumpleaños a más de uno durante esta cuarentena. Todo surgió de momento. Cuando anunciaron el aislamiento social y todo comenzó a celebrarse por zoom, facetime, skype o cualquier otra plataforma de encuentro virtual.

“En realidad todo se da porque me habían quedado unos pedazos de bizcocho que no quería perder. Además, como que de momento me vi sin nada que hacer… Así que comencé a darles forma y preparé estos bizcochos que son como para dos o tres personas. Lo que hicimos fue tomarles una foto bien linda y la subí a las redes a ver qué pasaba”.

La aceptación sorprendió a Yaritza quien había descartado este formato porque no es costoefectivo.

“Cuando originalmente los hice no nos funcionó porque cuesta mucho esfuerzo hacerlos y la remuneración es mínima. Por eso dejamos de trabajarlos. Ahora, la situación es muy diferente. Particularmente esos primeros días que todo era confuso nos preocupó mucho dejar al equipo sin empleo y por eso, cuando vimos la acogida que tuvieron, decidimos seguir haciéndolos”.

De inmediato sus cuentas en redes se llenaron de mensajes y su teléfono no paraba de sonar con gente interesada en conseguir su minibizcocho.

“Al ver la respuesta lo revaluamos y decidimos seguir haciéndolos. Nos gustó la idea de que la gente sintiera que, aunque estuvieran aislados no tenían porqué dejar de celebrar cumpleaños o aniversarios. Para nosotros es una bendición poder traer un chin de alegría y que nuestros empleados puedan seguir trabajando”.

Por el momento, solo puede producir cinco bizcochos por día. Ahora bien, si todavía deseas matar el antojo de algo dulce, el equipo de Double Cake también sigue horneando de martes a domingo dos variedades de sus famosos cupcakes y algunas galletas.

“El minibizcocho es de vainilla con relleno de ‘buttercream’ y cubierta de chocolate blanco. También, seguimos haciendo galletitas y cupcakes. De los cupcakes estamos preparando dos sabores diarios. En este momento nos limita la cantidad de ingredientes que conseguimos, por eso nuestra oferta es menos variada. Además, hay muchos obstáculos para poder operar. También tenemos unos ‘sweet survival kits’ que tienen un surtido de lo que está disponible. La gente puede pedirlo ‘carry-out’ o puede pasar a recogerlo”.

Detalles

Double Cake se fundó hace cinco años y opera desde el #1852 Calle Loíza. Puedes separar tu minibizcocho llamando al 787-998-9368. “Delivery” está disponible a través de la aplicación UVA. Si deseas puedes pedirlo con antelación, pero solo si pasas a recogerlo. Su horario es de martes a domingo de 9:00a.m. a 5:00 p.m.