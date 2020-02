Gaspar Ballesteros lleva doce años celebrando el Festival de Carnes Exóticas con el cual anima a los paladares aventureros a degustar platillos no tradicionales.

“Comencé a organizarlo desde que estaba en la avenida Roosevelt y tengo clientes que siempre lo esperan. Lo hago una vez al año porque el producto es costoso. Siempre es diferente porque no todo el tiempo se consiguen las mismas carnes. Por ejemplo, este año con lo de los incendios no se consiguió canguro. Sin embargo, sí pude incluir avestruz que el año pasado no pude”.

Sus seguidores quedan convocados mediante una comunicación electrónica del chef en la que anuncia el género que alcanzó a conseguir para la presente edición. “Mis clientes saben que solo traigo lo mejor y por eso siempre me apoyan. La mayoría de los productos llegan de Estados Unidos donde ya hay criaderos. En cambio, el canguro y el camello vienen de Australia. Cada orden demora una semana en ser procesada y voy reordenando según lo que va gustando más”.

Estas carnes tienen un gusto característico que requiere de comensales que no sean tímidos ni remilgosos. Por ese motivo este año para los que no conocen este tipo de sabores, pero que sí son atrevidos, Gaspar ha diseñado una parrillada. “Es una manera excelente de conocer y probar. Es para dos e incluye siete tipos de carnes diferentes: búfalo, jabalí, venado, avestruz, churrasco de búfalo, molleja y chorizo. Estas carnes no tienen mucha grasa por lo que se aconseja servirlas a término medio para que conserven su jugo. Si se cocinan mucho no quedarían tan sabrosas”.

El chef, que lleva 53 años en Puerto Rico, asegura que su público es muy diverso, pero con el tiempo ha notado que para experiencias como esta su mayor clientela se encuentra entre los jóvenes. “Noto que cada vez son más los jóvenes que prefieren este tipo de menú y eso me entusiasma. Por eso, aunque es un tremendo esfuerzo, me gusta organizarlo. Hacer lo que a uno le gusta y ver que la gente lo disfruta es la mayor recompensa”.

El Menú

Para aquellos a quienes les interesa conocer un poco más de lo que puede ser esta experiencia les presentamos las creaciones del chef para esta edición del Festival.

Aperitivos

-Carpaccio de filete de camello con virutas de queso parmesano

-Paté de “foie” de ganso

-Empanadillas rellenas de carne de camello

-Crepa rellena de avestruz y espinacas

Platos principales

-Parrillada de carnes exóticas (búfalo, jabalí, avestruz, churrasco de búfalo y mollejas)

-Churrasco de búfalo con risotto

-Entrecot de búfalo a la pimienta roja

-Filete de cocodrilo con salsa oriental

-Chuletas de venado en jarabe de cerveza

-Lomo de jabalí macerado

-Escalopines de avestruz en salsa de tamarindo

-Wellington de filete de camello en salsa de vino

Detalles: