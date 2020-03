De una manera sencilla e inocente, la niña puertorriqueña Sarah Cintrón Cotto, brindó una reflexión sobre el coronavirus y hasta dio algunos consejos para evitar el contagio. La pequeña de cuatro años aparece cotidianamente junto a sus padres Jesse y Rei en el vídeoblog La Familia Uno y Media.

“En estos días he escuchado coronavirus esto, coronavirus lo otro. Y yo estaba ¡eh! ¿Qué es esto? ¿Será de la realeza? Tú sabes, porque tiene corona”, comenzó explicando Sarah. “Anyway, le pregunte a mis papás. Es un virus que tiene unas puyitas bien chiquititas que no se ven. Entonces se pegan en la garganta y en los pulmones. Da mucha tos seca, fiebre y no puedes respirar. Dura unos ‘diítas’, pero después te sientes mejor y puedes respirar. Casi todo el mundo se cura. Eso es súper bueno. Hay otras enfermedades peores que andan por ahí. Así que tranquilo”.

La niña también se animó a dar varios consejos a la población de adultos mayores, así como a todos en general. “La gente que más peligra son los abuelitos y las abuelitas. La gente mayor. Así que, muy importante, escúchenme bien, no salgan de su casa si no tienen que hacerlo. Si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Si salen, recuerda, saluda de lejitos. ‘Eje, cómo estas’. O puedes saludar con el codito. Lávate las manos a menudo. Trata de no tocarte la cara. Otra cosa, dejen comprar cosas a lo loco. Parece mentira eso del papel de baño. ¡Qué barbaridad! Pero muy importante, confíen en papa Dios, él tiene todo bajo control. Tengan fe. Así que relájense. Respiren hondo y repitan conmigo. ‘Todo va estar bien’”.

Hace más de dos años, cuando la niña tenía solo 1 año de edad, cautivó a miles de seguidores en redes sociales con un vídeo en el que recitaba los nombres de cada uno de los personajes de la saga de Star Wars.

Ese vídeo tuvo más de 100,000 reproducciones en Facebook, lo que llevó a sus padres, los actores Jessenia Cotto y Reinaldo Cintrón, a extender su proyecto teatral de pareja “Uno y media” (en referencia a la diferencia de estatura entre ambos) a las redes sociales con el vlog “La Familia Uno y Media".