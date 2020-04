En medio de la pandemia que se vive por el COVID-19, muchas personas están enfrentando dificultades económicas, ya sea porque se han quedado sin trabajo, porque han tenido que cerrar sus negocios o porque han aumentado sus gastos al estar laborando desde sus hogares.

Ciertamente son grandes y diversos los retos a los que nos enfrentamos en esta emergencia de salud que ha paralizado al mundo y que ha provocado que millones de personas estén en cuarentena en sus hogares, como una medida preventiva para evitar el contagio del virus.

Pero hay luz al final de túnel, como señala el economista Xavier Serbiá, encargado del programa “CNN Dinero”, de la cadena CNN en Español, quien lo primero que recomienda es que las personas hagan un plan para enfrentar esta situación.

Reconoce que hay muchas personas que se han quedado desempleadas y a ellas aconseja, solicitar todas las ayudas disponibles, así como “buscar dinero donde sea”, ya sea trabajando en línea o ayudando en la emergencia. Lo importante, recalca, es llevar comida a la mesa.

“Luego que cubres lo importante, lo urgente, que es la comida en la mesa, el techo, la luz, el agua… Luego, tienes que sentarte y pensar si tienes que hacer un reenfoque en tu carrera, en tu negocio y verificar si puedes continuar con la misma política en tu negocio o si vas a tener que hacer transformaciones”, dice.

En esa misma dirección aconseja que las personas traten de “diversificarse” y piensen cómo pueden transformar sus carreras. A modo de ejemplo, comparte que él estuvo años antes de la pandemia preparándose a nivel digital, lo que le ayudó en este momento, ya que pudo armar un pequeño estudio de grabación en su casa, desde donde transmite su programa para CNN. “Lo que hay que hacer es sentarse y ver cuáles son las fortalezas y debilidades de mi carrera. Ver las amenazas y oportunidades que presenta, y una vez defines eso, es momento de hacer un plan, no solo para este momento, sino para las próximas crisis que puedan venir”, sostiene.

Serbiá, a su vez, insiste en la importancia de ahorrar y contar con una reserva de dinero para poder atajar eventos extraordinarios como el que nos afecta. Si bien señala que esta pandemia era imposible predecirla, recuerda que “siempre habrá cisnes negros en la vida”. “Mucha gente no estaba preparada para afrontar unos eventos como estos. Yo vengo insistiendo hace años en que hagan una reserva de emergencia, que se preparen para cuando venga una crisis, porque cuando uno lee la historia se da cuenta que no estamos exentos de cisnes negros”.

Por eso, recomienda que aquellos que estén bien económicamente y tengan trabajo, sean prudentes con sus gastos y no compren cosas innecesarias o en exceso. “Hay que tener mucho cuidado en el manejo de las finanzas. Mucha gente comienza ahora con el pesimismo y por ahí vienen las ansiedades y el consumo excesivo. He visto gente que está comenzando a comprar cosas y se descontrolan y debe ser todo lo contrario. Ahora, más que nunca, hay que estar más controlado sobre todo con la comida, no exagerar. Creo que es muy importante ahora tener más control de gastos porque hay que empezar a ahorrar, hay que hacer la reserva de emergencia”, sostuvo.

El también ex Menudo -quien reside hacia varios años en Miami, pero tiene familia en Puerto Rico- recuerda que el impacto económico del coronavirus es real, como ya se refleja en las cifras de desempleo en Estados Unidos, donde, indica, más de diez millones de personas han solicitado desempleo y donde se estima que tres de cada diez personas no tendrán dinero para cubrir sus gastos en los próximos 30 días. Asegura, sin embargo, que luego de que se controle el contagio por el virus, la economía irá recuperándose poco a poco, aunque quedará una estela de efectos que se reflejará desde la forma en que la gente se relacionará hasta en la geopolítica.