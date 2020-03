A medida que el coronavirus sigue propagándose por todo el mundo, las noticias se difunden a un paso veloz. Pero no dejes que el volumen de información te haga entrar en pánico con respecto a tu salud y la de tus seres queridos.

“El mantra es: ‘Mantén la calma y continúa’”, comentó Marguerite Neill, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Brown.

A continuación, presentamos una lista de preguntas frecuentes sobre el brote del coronavirus y sus síntomas.

¿Cuáles son los síntomas que debo identificar?

Entre los síntomas de esta infección se encuentran la fiebre, la tos y la dificultad para respirar o la falta de aire. La enfermedad ocasiona lesiones pulmonares y neumonía, pero los casos más leves podrían parecerse a la gripe común o a un resfriado muy agudo, lo que dificulta la detección.

Los pacientes también podrían presentar otros síntomas como problemas gastrointestinales o diarrea. Las estimaciones actuales sugieren que los síntomas podrían aparecer desde los dos días posteriores a la exposición al virus o incluso hasta 14 días después.

¿Qué debo hacer si me siento enfermo?

Si crees que estás enfermo a causa del nuevo coronavirus, puedes ayudar a proteger a tus seres queridos y a tu comunidad quedándote en casa y saliendo únicamente para recibir atención médica.

Los consejos actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan que llames a un profesional de la salud si presentas síntomas y vives o has viajado a una zona con un brote de coronavirus, has tenido contacto cercano con alguien que viva o haya viajado a una zona con un brote de coronavirus o si has tenido contacto cercano con otra persona que haya sido infectada.

Llamar a tu médico o a un profesional de la salud los ayudará a prepararse para tu visita y evitar contagiar a otras personas en su consultorio. Asegúrate de usar un cubrebocas cuando asistas al consultorio y cuando convivas con otras personas.

Los CDC también sugieren que evites viajar en transporte público, usar servicios de transporte compartido y taxis, y que trates de apartarte de otras personas y animales en tu casa tan pronto como sea posible.

Si buscas más información, muchos departamentos de salud estatales han puesto en funcionamiento líneas de atención telefónica, pero se ha reportado que tienen tiempos de espera muy largos.

¿Qué debo hacer si alguien de mi familia se enferma?

Si crees que tus hijos o cualquier otro habitante de tu casa podrían estar infectados, sigue los mismos pasos que se enlistaron anteriormente. Tanto el coronavirus como la influenza son más peligrosos en personas mayores de 65 años, que tienen enfermedades crónicas o un sistema inmunitario débil. No obstante, la influenza parece ser mucho más peligrosa para los niños, enespecial los que son muy pequeños. Los niños infectados con el nuevo coronavirus suelen ser asintomáticos o presentar síntomas leves.

¿Cuáles son las diferencias entre el coronavirus y la influenza?

Aunque los síntomas son similares, el coronavirus parece ser más mortal que la influenza (hasta ahora) y más contagioso. Los primeros cálculos de la tasa de mortalidad del coronavirus de Wuhan, China, el epicentro del brote, han sido del dos por ciento más o menos, mientras que la influenza estacional mata, en promedio, al 0,1 por ciento de las personas que se infectan, aproximadamente.

Como punto comparativo, la influenza de 1918 tuvo un índice de fatalidad inusualmente alto, de alrededor del dos por ciento, porque era tan contagiosa que mató a decenas de millones de personas.

¿Cómo se propaga el virus?

El nuevo coronavirus parece propagarse con mucha facilidad, en especial en casas, hospitales, iglesias, cruceros y otros espacios cerrados. Al parecer, se propaga a través de gotas de moco o saliva expulsadas en el aire con la tos o el estornudo.

Es irrelevante si una superficie se ve sucia o limpia. Si una persona infectada estornuda y una gota cae sobre una superficie, quien toque esa superficie podría contagiarse.

Un estudio sobre otros tipos de coronavirus reveló que permanecían en superficies de metal, vidrio y plástico desde dos horas hasta nueve días, pero hay buenas noticias: es relativamente fácil destruir al virus usando un desinfectante sencillo.

¿Existe una cura? ¿Y qué hay de una vacuna?

No hay un medicamento antiviral aprobado para el coronavirus, aunque se están haciendo pruebas con muchos. Por el momento, los médicos solo pueden recomendar los remedios habituales para cualquier enfermedad viral: descanso, medicamentos para reducir la fiebre y el dolor, y líquidos para evitar la deshidratación.

Los pacientes con coronavirus que además tienen neumonía quizá también necesiten oxígeno y un respirador en caso de que empeoren las dificultades para respirar.

En unos cuantos meses, tal vez haya una vacuna experimental contra el coronavirus lista para hacer pruebas con humanos pero, de ser aprobada, pasará mucho tiempo, al menos un año o dos, antes de que esté disponible para su uso generalizado. Mientras tanto, los expertos exhortan a las personas y a sus hijos a que se apliquen la vacuna contra la influenza.

Mi pareja/amigo/familiar/hijo está muy preocupado. ¿Cuán grave es la situación?

Es evidente que el virus puede ser mortal; hay una razón por la que los funcionarios gubernamentales y los expertos en medicina en todo el mundo están emitiendo fuertes advertencias. No obstante, la gran mayoría de los infectados hasta el momento solo ha presentado síntomas leves y se ha recuperado por completo.

Es importante tener esto en mente, tanto para evitar un pánico mundial innecesario, como para tener un panorama claro de la probabilidad de transmisión.

“Muchas personas están entrando en pánico y algunas en realidad están exagerando los riesgos”, comentó Jin Dong-yan, virólogo experto de la Universidad de Hong Kong. “Los gobiernos, los profesionales de la salud pública… ellos también tienen que lidiar con estos, porque también serán dañinos”.

Muy bien. Entonces, ¿por qué los expertos están tan preocupados?

A diferencia de otros coronavirus más leves, este está ocasionando muchas muertes.

Los expertos aún no saben mucho acerca de este virus, incluyendo cuán contagioso es o cómo se propaga.

No obstante, la tasa de mortalidad del coronavirus podría ser incluso más reducida si, como la mayoría de los expertos sospechan, hay muchos casos asintomáticos o con síntomas leves que no han sido detectados. Aun así, incluso una enfermedad con una tasa de mortalidad relativamente baja puede ocasionar enormes estragos si se contagian grandes cantidades de personas.