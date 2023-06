Por cuestiones históricas, culturales y gastronómicas en Puerto Rico se consume y se consigue una amplia variedad de vinos. Muchos amantes del vino a nivel local se han convertido en verdaderos conocedores de esta bebida, mediante cursos y viajes a bodegas y viñedos. No es sorpresa entonces que, a pesar de las altas temperaturas que se viven en la isla prácticamente durante todo el año, se consuma todo tipo de vino. Esto es algo que a española Almudena Alberca, directora enológica de la casa Entrecanales Domecq e Hijos, no le sorprende y, sobre todo, le gusta.

“A mí me ha encantado ver que las personas toman lo que les gusta, independientemente de la temperatura. Me encanta que tomen mucho tinto y no solo blanco, además de que gustan de tintos con estructura y cuerpo, a pesar de que a veces es complicado beberlos en este clima”, explicó la experta, quien se encuentra de visita en la isla para conocer el mercado, reforzar el mensaje de la compañía e informar sobre lo nuevo que han realizado en las bodegas españolas que representa y que son distribuidas por B. Fernández en Puerto Rico.

“Si estás en la playa, pues evidentemente necesitas un blanco muy fresquito, ligero y con poco alcohol. Pero es verdad que la comida aquí es muy sabrosa, con muchas especias, y comen muchas carnes, por lo que los tintos van fenomenal”, detalló Alberca, quien es enóloga de formación y especialista en viticultura. “Sin embargo, creo que en Puerto Rico están ya suficientemente evolucionados y con el conocimiento para beber lo que les gusta, cuando les apetece. Creo que eso es lo perfecto porque al final el vino es para disfrutar”.

Almudena Alberca es la directora enológica de la empresa española productora de vinos, Entrecanales Domecq e Hijos. (Nahira Montcourt )

Master of Wine

Además de lidiar con las grandes responsabilidades que conlleva el puesto que ocupa desde 2019, Alberca sacó el tiempo para estudiar y prepararse para alcanzar el título más alto en el mundo del vino reconocido internacionalmente, Master of Wine. Luego de prepararse por seis años, esta empresaria nacida en Salamanca, recibió el título ofrecido por The Institute of Masters of Wine, en Londres, en 2018, convirtiéndose en la primera mujer nacida en España en conseguirlo.

Actualmente solamente hay unas 418 personas con ese título en el mundo, siendo una tercera parte mujeres. Llegar a ser un Master of Wine es sumamente complejo y difícil, pero una vez completado significa que esa persona es un especialista del mundo del vino y que tuvo que aprobar una serie de exámenes y crear un sinnúmero de ensayos para lograrlo. De hecho, solo el 10% de los estudiantes que se matriculan aprueban el curso y se convierten en Master of Wine.

“Cuando lo aprobé, fundamentalmente lo que sentí fue mucha tranquilidad porque ya no iba a tener que estar pensando y soñando constantemente en todo lo que tenía que estudiar y en todas las revistas de la industria que tenía que leer o que me faltaba algo por aprender”, explicó Alberca, quien es licenciada en enología de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, donde también cursó los estudios de especialista universitaria en Viticultura. “Claro, luego pasé a sentir una gran satisfacción personal y gran alegría al ver a mis padres, mi hermano y a mi mejor amiga, con esa cara como de ilusión, orgullosos de ti y felices de haberlo conseguido”.

Al ser la primera mujer en España en conseguir el título, la enóloga también recibió un gran apoyo y mucha cobertura de parte de la prensa especializada en el país ibérico. Esto ayudó a llevar un mensaje de solidaridad y de abanderamiento de una causa, por decirlo de alguna manera. “Aunque inicialmente yo no lo pensé así, el resto de las compañeras me transmitieron que, para ellas, era una especie de inspiración y que les ayudaría para seguir adelante”, mencionó la experta, quien también posee un grado en Ingeniera Técnica Agrícola de la Escuela Politécnica Superior de Zamora. “Siempre les digo que tienen que luchar por sus sueños y que pueden conseguir todo lo que ellas quieran. Sí que es verdad que, dentro de la sumillería y dentro del mundo del vino en general, que también es más masculina, hay muchas mujeres que han visto un apoyo tremendo en los pasados años. Todavía hay un gran camino que recorrer en este respecto, pero ya estamos viendo cada vez más mujeres en puestos de dirección y donde toman decisiones”.

Grandes responsabilidades

Como parte de sus labores como directora enológica, Alberca tiene a su cargo hasta cinco distintas bodegas que forman parte del grupo Entrecanales Domecq e Hijos, que incluye las Bodegas Cosme Palacios, Bodegas Viña Mayor, Bodegas Caserío de Dueñas, Bodegas Anzil y El Aeronauta.

“Como parte de mis labores, gestiono viñedos y bodegas. Entonces, mi misión es asegurarme, junto con mi equipo de trabajo, de que todos los estilos de vino que tenemos se cumplan. Hacer un vino empieza en el campo, por lo que empezamos desde la selección de los viñedos, el trabajo de los mismos, todo lo que implica la decisión de vendimiar, en qué momento se hace y los protocolos de elaboración a través de los cuales llegamos al vino final. De alguna manera, yo trabajo en el futuro y mi equipo trabaja en el presente, asegurándose de que se va haciendo todo como tenemos previsto, como queremos hacerlo”, detalló Alberca, quien comenzó su desarrollo profesional en Zamora, en 2003, como ayudante de enología en la bodega Viñas del Cenit.

“Por otro lado, también trabajo muy de cerca con la dirección general de la empresa para el desarrollo del negocio, con el área de mercadeo y con el área de comunicaciones, porque al final la persona que crea los vinos o los imagina soy yo, entonces se lo tengo que trasladar a todos ellos para vayamos en la misma dirección”, añadió la enóloga, quien en 2015 se incorporó como directora técnica de bodegas y viñedos de Viña Mayor. “Luego, colaboro mucho con el área comercial porque me gusta muchísimo el contacto con el cliente y me gusta tener retroalimentación de lo que pasa para que yo también pueda entender mejor cuáles son las necesidades. Al final, mi éxito es que el consumidor final disfrute mucho de las botellas de vino”.

Variedad de vinos

En el caso de las bodegas que tiene a su cargo, Alberca tiene la responsabilidad de mantener la esencia de lo que son etiquetas como Cosme Palacio, Glorioso, Milflores, Viña Mayor, Secreto, Caserío de Dueñas, Anzil y El aeronauta. “Los vinos que trabajamos en el grupo son todos muy contemporáneos, que no pierden la esencia. Son vinos que siempre te van a recordar al origen y que están muy basados en la tierra y en la tipicidad de cada uno de sus orígenes”, destacó Alberca. “Durante estos pasados años hemos repensado y mejorado muchísimo la calidad y son muy complejos, pero a su vez muy cercanos para beber. Son muy interesantes para los conocedores, pero a la vez son asequibles a la hora de beber para la gente que se está iniciando”.

De hecho, la experta destacó que, si la persona es un amante de los vinos más clásicos, ofrecen Gran Reserva en varias de sus etiquetas, mientras que si la persona quiere un vino más fácil de beber o más distendido, está el Roble o el Crianza. Además de eso, ofrecen vinos muy modernos, basados en el origen en la tierra, como Secreto, y vinos de tendencia como es El Aeronauta, un gran blanco de uva godello que está muy de moda en España.

“La verdad es que todos son vinos muy gastronómicos. A mí siempre me gusta que tengan la acidez muy fresca, que estén muy bien equilibrados, que sean jugosos, pero que las texturas sean agradables para que encajen perfectamente a la hora de disfrutarlos en la comida; que es como yo entiendo el vino fundamentalmente”, concluyó la enóloga.