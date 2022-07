Guararé Cocina Puertorriqueña presenta su nuevo menú “Seven New Takes on The Old Fashioned”, el cóctel clásico que se ha vuelto tendencia.

Tradicionalmente, el cóctel, creado en el siglo 18, se prepara con bourbon, angostura, azúcar, agua fría y una cereza marrasquino, adornado con piel de naranja para la guarnición. Sin embargo, se ha popularizado tanto en los últimos tiempos que ha aceptado variantes interesantes.

En respuesta a esta tendencia y al incremento sustancial del público de mujeres y hombres procurando este cóctel, Guararé Cocina Puertorriqueña, localizado en la calle Elisa Cerra, en Santurce, ha creado este menú que presenta siete innovadoras recetas que incluyen ingredientes tan creativos como algodón dulce, jengibre ale, romero, ron Zacapa, chocolate, piel de toronja y tequila.

PUBLICIDAD

“El Old Fashioned se considera el primer cóctel de la historia y es reconocido por su gran equilibrio. Lo consume todo el mundo. Podría parecer un cóctel masculino, pero al mezclar el bourbon con agua, azúcar y aromáticos abre sus puertas para todos”, explicó su propietaria Annette Giuliani. “Nos ha llamado la atención el reciente auge incluyendo muchas mujeres que se toman uno y luego cambian a su trago característico o que deciden continuar con él toda la noche”, agregó.

Giuliani explicó que seleccionaron nombres en el menú para que se explicaran por sí solos. Por ejemplo, “New Old Fashioned” con St. Germain, jengibre ale, limón y cereza marrasquino; “Aromatic Old Fashioned”, pues incluye amargos de angostura y romero; “Brandy Old Fashioned”, al sustituir el bourbon por brandy o coñac, “Signature Rum Old Fashioned”, con la osadía de añadir ron Zacapa 23, sirop, angostura, amargos de chocolate, chocolate oscuro y cascara de toronja, entre otros.

Guararé Cocina Puertorriqueña ofrece música en vivo de jueves a domingo en horario de 5:00 p.m. en adelante.