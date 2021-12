De una botella diferente con una etiqueta única, emerge un contenido hecho a mano desde las montañas de Jayuya. Se trata del Ron Artesano, lanzado el pasado mes de noviembre por la Destilería Craft Spirits, localizada en este pueblo conocido como la “Tierra de Altura”.

Para lograrlo, se unieron tres apasionados del ron, que se enfocaron en la creatividad y en el proceso de innovación, y quienes durante cuatro años estuvieron definiendo el proceso de ideación, un plan de negocio que tuviera sentido y trabajando la parte financiera, para tener como resultado algo que fuera atractivo no solo para los inversionistas, sino para los amantes del ron.

Manos jayuyanas se encargan de poner a correr el proceso artesanal en una destilería con las capacidades y cualidades que van a la par con el Ron Artesano, donde la destilación se da en un alambique de cobre alemán marca Arnold Holstein.

“Nuestro ron tiene las cualidades de lo que se está buscando a nivel global, las nuevas tendencias de consumo saludable no solo en el ron, sino en las bebidas, que se buscan productos lo más natural posible. Cuando diseñé el Ron Artesano, lo diseñé sin caramelo. No le echo caramelina, se saca directamente del barril. Tuvimos que apostar, tenemos una fermentación más larga. La complejidad es la esencia de nuestro ron porque tenemos un alambique alemán que es diferente -no son columnas-, lo que nos da una capacidad de producción muy diferente a los demás”, explicó el maestro ronero español Javier Herrera, quien fue el responsable de la creación, formulación, selección de rones y barriles para Ron Artesano.

“Es una producción que es discontinua. Por lo tanto, hacemos un ‘batch’, sacamos ese ‘batch’ y eso es lo que tenemos de ron. Además, la destilería está produciendo 24 horas seguidas. No es mejor ni peor, nosotros producimos así porque es lo que tenemos, pero eso nos da unas características de rones con muchos aromas, que da una sensación de poder muy fuerte”, añadió a la vez que resaltó que este ron tiene 45 grados, no 40. “La única forma que tenemos de hacernos visibles es teniendo un ron por que se distinga por la forma de elaborarlo”.

De acuerdo con José Muñoz, encargado del proceso de comercialización, mercadeo y ventas de la marca, en la actualidad ofrecen dos variaciones: ron blanco y ron añejo, completamente diferentes a otros rones existentes en el mercado local.

“Nuestra misión es producir los rones más exquisitos que se hagan en Puerto Rico y competir de tú a tú con las mejores marcas del mundo”, aseguró el experto con cerca de 25 años de experiencia en publicidad y mercadeo con grandes compañías locales e internacionales. “El hecho de que nace desde las montañas de Jayuya le añade un romanticismo particular, y una dimensión al proceso de añejamiento, que es particular”, agregó Muñoz.

La destilación del ron Artesano se da en un alambique de cobre alemán marca Arnold Holstein. (Suministrada)

El Artesano blanco, luego de haber sido destilado 100% en el alambique de cobre alemán, es añejado por un año en barriles de roble tradicional muy gastados, presentando el resultado inalterado del ron que sale.

“La sensación de la caña de azúcar recién molida, es una sensación que hemos transmitido bastante en el ron blanco, que es el más floral se podría decir. Este se asienta mucho a que es de aquí, pues su olor se acerca mucho al guarapo, a la caña de azúcar”, comparó Herrera.

Mientras que, según explica, el Artesano añejo es una mezcla de rones añejados entre 3 y 5 años en barriles de roble ex-bourbon. Es un ron seco diseñado al estilo europeo, sin sacarina, caramelos o endulzantes, por tanto, es un ron menos dulce que los rones añejos tradicionales reconocidos local e internacionalmente.

Luis José Cruz, quien es líder de la operación de la Destilería Craft Spirits y responsable por la elaboración, añejado y producción del Ron Artesano, agregó que a través de esta destilería lo que se busca es traer al mundo de los rones es “una expresión pura”. “No estamos para recrear los rones que hacen los demás. Lo que queremos traer al mundo de los rones una expresión con muchos detalles, conocimiento y trabajo. Y que esa inspiración sea la experiencia sea la que estamos dando en la botella, porque esa es la que define nuestro producto”, manifestó Cruz.

El Ron Artesano se elabora en la Destilería Craft Spirits, localizada en Jayuya. (Suministrada)

Este producto, que ya está disponible en supermercados y tiendas especializadas, distribuido localmente por Ocean Lab Brewing Co., además de su calidad y sabor, se distingue por la etiqueta de su botella al no ser la tradicional etiqueta impresa en papel.

“Nuestra etiqueta es hecha en estaño grabado, pintado en Francia. La parte bella que tiene esta etiqueta es que, al llamarnos Ron Artesano, fuimos muy exigentes y nos tardamos cerca de un año en llegar a la etiqueta que queríamos. De la manera en que se hacen es muy artesanal. Se grabaron en unas planchas de estaño grandes, se graba la prensa y se pinta con patina, que es como un betún. Una vez las pintas -como las queríamos imperfectas- ellos tenían que despintarlas de nuevo. Así que la belleza que tiene este producto, es que cada botella en su etiqueta se ve diferente. Cada botella, estéticamente va a ser única”, explicó Muñoz.

Cada botella del Ron Artesano incluye el nombre y firma del maestro ronero español Javier Herrera, quien fue el responsable de la creación, formulación, selección de rones y barriles para este producto. (Suministrada)

A esta etiqueta, de la cual sobresale la letra “A” y la palabra “Artesano” entrelazada, se le suma que es la única botella de ron firmada por Herrera, quien es uno de los consultores más respetados en la industria mundial de ron.

“Como misión nos hemos puesto primero en la cabeza de la gente, de que si me voy a tomar algo bueno, estamos en un punto de infracción de cambiar el paradigma y llevar al consumidor poco a poco a que cuando quiera compartir algo representativo de la cultura de Puerto Rico, que sea el ron”, señaló Muñoz acerca de este nuevo producto en el mercado que planifican distribuir eventualmente en Estados Unidos y luego Europa.

“Hay una innovación que viene detrás del lanzamiento, a otras inspiraciones. Con esto queremos que la cultura ronera de Puerto Rico, algo tan intrínseco de lo que es el ron con la isla, tiene muchos aspectos nacionales e internacionales, y si nosotros podemos producir de calidad y enseñarle al mundo de lo que somos capaces, lo estamos haciendo concienzudamente con una marca de calidad”, aseguró Cruz, por su parte.