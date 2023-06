Siempre que podía, desde pequeña, se colaba en la cocina para ayudar a su mamá en la preparación de recetas, pero también para elaborar sus propias creaciones. Verla cocinando y completando órdenes de postres para sus clientes fue la inspiración que llevó a Melanie Rojas a crear Oh my Jar!

“El sueño de mi mamá siempre fue tener un negocio de repostería. Yo estudié ventas y me encantaba la cocina, especialmente hornear y hacer galletas. De una manera natural todos esos aspectos se unieron y se me ocurrió la idea de establecer Oh my Jar! Pensé que era, a mi manera, una forma de seguir sus pasos”, describe.

Rojas decidió utilizar las recetas insignias de su mamá y concentra su contenido en envases de cristal. Tres leches, cheesecake de diversos sabores, bizcocho de cumpleaños y tembleque son algunos de los sabores que se pueden degustar.

La oferta de Oh my Jar! viene en frascos de 7 onzas, 12 onzas y 3 onzas. Estos últimos normalmente se venden para fiestas y eventos corporativos. Si al cliente le interesa probar más de un sabor, puede adquirir cajitas de diferentes tamaños con surtido de productos. Además, Rojas prepara ofertas de regalos que incluyen varios sabores y botella de prosecco, entre otros detalles. Cada tarro viene sellado con un tapón de corcho y con su cucharita de madera para que se pueda disfrutar enseguida llegue a las manos.

Cada tarro viene sellado con un tapón de corcho y una cucharita. (Suministrada)

Sabores disponibles

En estos momentos tienen disponible trece sabores. También producen sabores especiales para cada temporada.

Coco Milky Jar

Cookie Dough

Vegan Cheesecake

Chocolate Cheesecake (sin azúcar)

Tiramisú

Apple Pie (sin azúcar)

Banana Pudding

Salted Caramel

Chocolate Mousse

Chocolate Explosion

Nutella Cheesecake

Strawberry Cheesecake

Cookies And Creme

Oh my Jar! está disponible en algunos mercados artesanales o por pedido. Para conocer detalles puede visitar la página digital Ohmyjar.com. desde donde se pueden realizar órdenes. Es importante hacerlo con tiempo, ya que las comandas demoran dos días en procesarse. También, puede escribir a info@ohmyjar.com o llamar al 939-203-3182.

Tienen servicio de entrega a puntos designados y también cuentan con servicio de UPS.

Para que esté al tanto de las nuevas creaciones y otras noticias puedes seguirlos en Instagram @OhMyJarpr o Facebook OhMyJar.