En octubre de 2022, el puertorriqueño Antonio Bachour fue galardonado por segunda vez en su carrera como el Mejor Chef Pastelero del Mundo de los prestigiosos premios The Best Chefs Awards, entregados en Madrid, España.

Este chef y empresario nació hace 48 años en Cataño, de familia con raíces libanesas, y se crio entre los pueblos de Carolina y Río Grande, donde su padre era dueño de varios negocios, incluyendo una panadería y pastelería. Fue ahí, donde el joven Antonio tuvo su primer contacto con los postres mientras ayudaba en la cocina, lo que le provocó un amor inusual a esta especialidad.

Sin embargo, el futuro de Bachour y el de su familia se vio amenazado repentinamente cuando a los 16 años le encontraron un tumor en la glándula pituitaria en su cerebro, lo que provocó que tuviera que ser operado de emergencia en Filadelfia. “Cuando me descubrieron, el tumor en el cerebro, me llevaron al Children’s Hospital de Filadelfia porque era el único lugar donde me daban un 10% de posibilidad de sobrevivir a la operación. Ese era el porcentaje más alto”, explicó Bachour por vía telefónica desde su oficina en uno de los restaurantes Bachour, localizados en Miami, Florida. “Me tuvieron que extirpar el tumor y toda la glándula pituitaria. Empecé con un tratamiento de reemplazo hormonal y tuve que aprender a hacer muchas cosas con mi cuerpo, ya que me vi afectado debido a la operación”.

Luego de varios años de una dura recuperación, Bachour decidió estudiar pastelería en el French Culinary Institute en Nueva York y eso le abrió las puertas para comenzar a trabajar en los hoteles Sand Hotel and Casino y el Westin Rio Mar, en Puerto Rico. En el 2001, se mudó a Miami, donde trabajó en varios importantes restaurantes como jefe de pastelería.

En 2009, KNR Food Concepts le pidió a Bachour que formara parte del equipo de apertura del hotel W South Beach y, tiempo después, asumió la responsabilidad de toda el área de pastelería del hotel The Trump Soho y de sus restaurantes. En abril de 2011, Bachour viajó a Francia a estudiar bajo el renombrado chef Philippe Givre en L’ Ecole Valrhona y ese mismo año fue seleccionado como uno de los “10 mejores chefs de pastelería” en Estados Unidos. Ese mismo año, fue finalista en el Concurso Internacional de Pastelería del Congreso de Chefs de 2011. Además, en el 2016 Esquire Magazine lo nombró Pastry Chef del Año.

Varios años más adelante, el empresario abrió su primer restaurante Bachour en Miami. Desde ese momento comenzó la expansión del negocio que, junto a su socio y hermano José, los llevó a abrir dos establecimientos adicionales en el área de Miami. Recientemente, comenzó una expasión de los restaurantes por México, donde ya están abiertos dos en la Ciudad de México y están en proceso de montaje de otro en Mérida. De la misma forma, muy pronto se llevará a cabo la apertura de otro restaurante con el nombre de Tablé by Bachour, en el Design District en Miami.

Desde hace muchos años, Bachour también ha viajado a un sinnúmero de países del mundo para trabajar como asesor en los mejores restaurantes del mundo, dar charlas educativas, así como de participar en eventos especiales en los que cocina junto reconocidos chefs. Por ejemplo, por los pasados meses, el puertorriqueño ha viajado a países como India, Israel, Perú, Colombia, España, Portugal, Francia y Turquía, entre otros. Además de eso, ha realizado cenas privadas junto a chefs como Massimo Bottura, Alex Atala, Mauro Colagreco y Paolo Casagrande, entre otros.

Para conocer más sobre este importante chef de pastelería, le hicimos varias preguntas relacionadas a su vida y profesión:

Pregunta: ¿Cómo te convertiste en el Best Pastry Chef en el mundo en 2018 y 2022?

Respuesta: “Me lo gané por mi trabajo, viajo mucho, inspirando a mucha gente, viajando a 30 países al año dando clases y haciendo cenas con grandes chefs. Todas estas cosas creo que suman. Hay un jurado donde votan 300 chefs que están en la lista y es la primera vez que eligen a un ‘pastry chef’ dos veces en cuatro años. He cocinado junto a muchos de los chefs, entonces ellos me han visto trabajar y cuando empiezan a votar, ya mi nombre suena mucho, porque estoy todo el tiempo por ahí trabajando”.

P: ¿Cómo te sientes de haber recibido ese galardón?

R: “Me siento bien, porque es un regalo de Dios y todo regalo hay que aceptarlo. Tampoco es que me mata y me voy a morir si no me lo hubiera ganado. Sigo haciendo lo más que me gusta, con pasión, pero muy agradecido cuando te escogen los colegas, que son los que votan. Ellos son los que saben, son los mejores chefs del mundo y son los que están votando para que te den este premio. Entonces, es una satisfacción y un reconocimiento de lo que has hecho en tu carrera. Como digo, es un regalo de Dios y lo acepto con mucha felicidad y con mucho orgullo”.

P: ¿En qué te inspiras cuando vas a crear un postre?

R: “La inspiración puede venir de muchos lugares. Puede venir de un cuadro, de un color, al caminar por alguna ciudad y ver un edificio, de alguna camisa o traje con colores llamativos, de las flores, y hasta de conversaciones con personas. Creo que cuando uno tiene la mente creativa, como le ocurre a cualquier artista, tanto artista gráfico, arquitecto o escultor, cualquier detalle te inspira. En el caso de los chefs, los veo también como artistas, porque no es fácil trabajar en la cocina y crear platos que estéticamente parecen obras de arte. Creo que cuando tú tienes esa creatividad, la inspiración puede venir de cualquier lado. Llego inspirado de mis viajes gracias a los sabores, los aromas, con los mercados locales y con la materia prima de cada país”.

P: ¿Cuál es en tu definición del postre perfecto?

R: “Para mí, el postre perfecto es sencillo, que no tenga más de tres o cuatro sabores o ingredientes principales. Que al comértelo sea cremoso, suave, delicado y que no sea dulce. Me gustan mucho los postres que cuando te los pones en la boca se deshacen y que tenga un poquito de textura crujiente. Además de eso, en mi opinión, el postre perfecto debe tener alguna fruta tropical. Yo prefiero las de Puerto Rico como el coco, la piña, la parcha o el mangó, que son sabores tropicales que siempre me gusta poner en un postre”.

P: ¿Puerto Rico aparece en tus postres?

R:” Claro. Yo adoro el tembleque y es uno de mis postres favoritos. Hago muchos postres con coco, ya que es mi fruta favorita. Crecí tomando agua de coco y jugo de parcha. En mi casa había árboles de guayaba, de parcha y de mangó. Esos sabores son con los que yo crecí y con los que aprendí a hacer mis postres. Son pura inspiración de Puerto Rico, de donde nací, donde me crie y de las frutas tropicales que comía todos los días”.

P: ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito?

R: “Trabajar fuerte y rodearme de un buen equipo de trabajo, de un chef corporativo, de una chef corporativa de pastelería y de un director de operaciones, que son excelentes. Porque uno solo no puede hacerlo todo. Te tienes que rodear de gente buena que te apoye y que sepa hacer el trabajo”.

P: ¿Cómo encuentras el balance para poder hacer tantas cosas, viajar y manejar todos los negocios que tienes?

R: “Estoy casado hace seis años, pero no tengo hijos y me eso deja hacer todas estas cosas. Porque si tuviera hijos, quizás no podría hacer ni un 10% de lo que hago, porque un hijo requiere tiempo y atención. Entonces, mi esposa viaja mucho conmigo, me apoya mucho. Gracias a Dios comprende lo que hago y me apoya mucho”.