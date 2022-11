“Lucio’s Snack Bar” fue el nombre con el que se bautizó, inicialmente, un concepto de picadera y barra establecido en el 1986, en la carretera 172, que conecta los municipios de Caguas y Cidra.

El fundador Luciano Rivera Ortiz conceptualizó la idea tras ganar experiencia trabajando en restaurantes. Allí enseñaba a sus hijos Neritza, Kelvin y Kenny Rivera Centeno a elaborar entremeses y a entender la operación del negocio. Pero fue tan buena la aceptación de la gente que, dos años más tarde, el lugar evolucionó incluso con otro nombre: Lucio’s Restaurant.

“Él empezó con algo pequeño. Empezó con dos mesas y algo pequeño, pero dada la acogida de los clientes fue que comenzó a hacer la terraza y ahí fue que decidió abrir un restaurante, después de dos años de haber abierto el ‘snack bar’. Poco a poco ha ido expandiéndose hasta el sol de hoy”, contó Neritza, hija del propietario, quien delegó en sus tres retoños la administración del restaurante especializado en comida criolla.

El establecimiento, que emplea a 17 personas, se distingue por la elaboración de aperitivos y entremeses artesanales como las famosas trompitas de pollo, las albóndigas, las empanaditas, las alcapurrias, los sorullos de maíz, el chorizo al vino, las arañitas de plátanos y los piononos de carne molida.

Según la joven cidreña, la mayoría de los platos se venden muy bien, pero los favoritos suelen ser los mofongos rellenos de mariscos, churrasco o pollo; la pechuga, el bistec encebollado, la langosta a la parrilla; y la berenjena a la parmesana, rellena de pollo, camarones o langosta.

También se distinguen por la pechuga rellena de majado de maduro, queso crema y chorizo, envuelta en tocineta; las chuletas rellenas con vegetales, jamón y queso, envueltas en tocineta; y la ensalada de camarones. Todos acompañados por mofongo de plátano, yuca o trifongo; tostones, vegetales, ensalada verde, amarillos, papas fritas, arroz mamposteao o arroz con habichuelas.

No te puedes ir sin probar la sangría de la casa, los mojitos y algunas bebidas exóticas como el Flamboyán Frozen y la Eterna Primavera. El gustito dulce lo pone el bizcocho tres leche, el “cheesecake”, el dulce de papaya con queso y una variedad de flanes.

El restaurante tiende a apoyar a agricultores locales, pues gran parte de la materia prima utilizada para elaborar cada plato proviene de estas fincas. “Los plátanos vienen del pueblo de Salinas; el recao lo compramos en una finquita aquí, a unas muchachas en Certeneja, en Cidra… Siempre buscamos la manera de ayudar a todo el mundo, en todos los aspectos”, destacó Neritza.

Lucio’s Restaurant cuenta con dos salones comedores con capacidad para 135 personas. En el segundo piso, el establecimiento regala a los comensales una amplia terraza con vista a la montaña. De hecho, los administradores contemplan construir un espacio adicional para acomodar más gente.

Lucio’s Restaurant opera de martes a jueves de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; viernes a sábado de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Para más información pueden llamar al 787-739-2296.

