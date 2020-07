Conocido por sus hamburguesas y sándwiches creativos, el restaurante Dude’s Dineranunció el cierre permanente de su local ubicado en la calle Loíza en San Juan.

En el día de hoy he tomado una decisión muy difícil y me costaba mucho poder escribir algo y "postearlo". Debido a toda... Posted by Dude's Diner on Friday, July 10, 2020

“En el día de hoy he tomado una decisión muy difícil y me costaba mucho poder escribir algo y postearlo. Debido a la situación en el país y el mundo, la industria de comida fue impactada gravemente. No solo para los dueños de negocios sino también a todos los empleados que ayudaban a dar el mejor servicio posible en cada uno de esos lugares”, escribió Emanuel Díaz, propietario del restaurante inspirado en los años 50 a través de su página de Facebok.

Según el empresario, servir a los demás y ganarse el dinero honradamente, siempre han sido dos de sus mayores objetivos en la vida. Sien embargo, ante la falta de ayuda económica por parte del gobierno y el tiempo que tuvo que cerrar el local para evitar la propagación del virus, se vio obligado a dar por concluido este sueño.

“Dude’s comenzó con un simple sueño de tener mi propio negocio y dar el mejor servicio en una guagüita de comida, vendiendo los mejores “grilled cheeses en Puerto Rico y de esa pequeña idea, seguimos creciendo y creando una clientela que no solo nos apoyaba siempre, sino que también terminaron siendo amigos y nos siguieron en esta aventura hasta poder al fin crear lo que fue Dude’s Diner”, continuó Díaz.

El propietario se mostró satisfecho y feliz de haber ofrecido un lugar “rico y divertido”. En Dude’s Dines los nenes tenía su propia mesa. Además habían máquinas de juegos, crayolas y sombreros de papel por doquier.

“Creci demasiado en este negocio y puedo decir que mis empleados fueron como una familia. De ellos aprendí muchísimo y aprecio tanto todo lo que dieron por que dudes fuese cada día mejor. Por un tiempo en esta pandemia me sentí derrotado ya que no podía seguir trabajando, fueron momentos difíciles, pero tengo tanta gente linda a mi alrededor que me dieron todo el apoyo necesario para realizar que la vida sigue y nada mejor que reinventarse y seguir para adelante”, concluyó.

Díaz concluyó agradeciendo a todos los clientes y vecinos por el auspicio, hospitalidad y buena camaradería.