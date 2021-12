“Del alma del chef a tu plato”. Ese es el lema detrás del restaurante Chef’s Soul Kitchen de Francisco Javier Colón Mercado. En el 2019, después de muchos años de trabajar en restaurantes y negocios ajenos, se aventuró a emprender y abrió en pleno casco urbano del pueblo de Barranquitas su aventura.

“Empecé como ‘dish washer’ en un restaurante, Panchos Pizza, aquí en Barranquitas. Gracias al dueño, Luis Ángel Núñez, fui aprendiendo el oficio hasta que en el 2005 decidí matricularme en la Escuela de Artes Culinarias”, cuenta Francisco.

Al salir de la escuela pasó por varios establecimientos en Puerto Rico y en Orlando, lo que lo expuso a la culinaria de diferente países. Los conocimientos adquiridos le han dado la soltura para ofrecer un menú variado en Chef’s Soul Kitchen.

“Esa experiencia fue muy buena. Pude conocer chefs franceses, italianos, venezolanos y aprendí mucho con ellos. Hasta que un día me llamó Luis Ángel para proponerme que regresara para que lo ayudara en un proyecto nuevo y ahí decido regresar. Estuve un tiempo con él, pero después me independicé”.

Su primer local, en el que servía burritos y hamburguesas, se fue con los vientos huracanados de María. Por más que trató de reponerse fue imposible y decidió entregar la llave.

Tres de los platos favoritos en el restaurante Chef Soul, ubicado en la Plaza Publica de Barranquitas. (XAVIER GARCIA)

“Para poder hacer frente a las deudas lo que hice fue que compré un ‘grill’ en Home Depot y me puse frente a casa a vender hamburguesa y así pude manejar las deudas”.

A su fuerza se unió la mano amiga de Madeleine Colón Rivera. Francisco narra que ella es conocida por apoyar a pequeños comerciantes en Barranquitas.

“Le expliqué mi situación y ella me ayudó a elaborar el plan de negocio, a conseguir incentivos y préstamos para que pudiera abrir este local. Yo había visto un local que me encantaba y una vez le expliqué al dueño lo que quería hacer, me dio la oportunidad de alquilarlo”.

EN PLENO CENTRO

Si pasas por el casco del pueblo identificarás con facilidad Chef’s Soul Kitchen. Su llamativo color azul, las ventanas de madera y su balcón con vista a la plaza son inconfundibles. Su decoración es muy sencilla. Mesas y sillas de madera, algunas obras de arte y un mural configuran el ambiente. Y para que no se nos olvide su lema, “Del alma del chef a tu plato” está plasmado en la pared.

Bolitas de risotto con chorizo y queso parmesano, uno de los platos favoritos del restaurante Chef Soul, en Barranquitas. (XAVIER GARCIA)

LA CARTA

“Todo lo hice yo. Desde la decoración, el menú, todo. El menú tiene para todos los gustos y es el resumen de todo lo que he aprendido desde que comencé”.

Entre los favoritos del público están los tacos de pescado y las bolitas de risotto con chorizo. En cuanto a los platos principales los que más gustan son las pastas, que son elaboradas en la casa, y a las que les puedes añadir la salsa y proteína que prefieras. Para los carnívoros hay una selección de cortes de carne de res y hamburguesas. También sirven varios pescados, mariscos y pollo.

“Siempre trabajamos con los ingredientes más frescos que se puedan conseguir y se cambia el menú todos los meses. Además, todos los fines de semana le pedimos a uno de nuestros chefs que prepare un plato especial. Vamos turnándolos y el que tenga más acogida tenga, lo incluimos en el menú del mes siguiente”.