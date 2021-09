Las abuelas se recuerdan por muchos motivos. Sus abrazos, sus besos, sus consejos. No obstante, si hacemos un censo se puede asegurar que las memorias más gratas vienen acompañadas de aroma a guiso y sabor a bizcocho.

Para Luis Valldejuli, nieto de doña Carmen Aboy de Valldejuli, su abuela es la inspiración detrás de su flamante negocio de repostería Abi’s Sweets.

“Yo soy corrector de pruebas, pero por mi edad, durante la pandemia me pidieron que trabajara remoto. Recurrí a mi pasión por hacer postres para alegrarme y traer un poco de felicidad a mis familiares y amigos. Comencé a hacer galletitas, muffins, brownies y se los dejaba a mis vecinos todos los domingo. La satisfacción que me provocaba ver a la gente disfrutarlos me inspiraba a hacer más”.

Fue su hija quien un día le comentó que por qué no aprovechaba ahora que trabajaba desde la casa para sacar un dinerillo extra vendiendo sus dulces. Tímidamente le fue sugiriendo a quienes le pedían sus creaciones que estaría cobrando para cubrir el costo de los materiales.

“Todos me dijeron que ya era hora de que cobrara. Con la ayuda de mis dos hijos puse en marcha Abi’s Sweets. La acogida ha sido excelente. La clientes no solo me piden lo que ya saben que hago sino también me sugieren postres nuevos”.

Estas solicitudes especiales las ensaya hasta sentirse satisfecho con el producto final. La mayoría de las veces terminan siendo de los favoritos de su fanaticada.

“A veces vienen con unos pedidos que resultan un desafío, pero si logro que quede bien y a la gente le gusta los sigo ofreciendo. Eso me pasó con los brownies con cheesecake y dulce de leche. También, en otra ocasión una clienta me pidió un postre que es un bizcocho de tres capas una de bizcocho de chocolate, otra de cheesecake y otra de flan. Lo logré y quedó estupendo”.

Tarta de blueberries de Abi's Sweets.

La influencia de la abuela

A pesar de que durante toda su vida estuvo rodeado de cocineros y cocineras no es hasta tarde en su vida que descubre cuánto le apasionaba el oficio. Presenciar y observar las clases que ofrecía doña Carmen fueron su escuela casi sin saberlo.

“Estuve unos años estudiando francés y para el final de la carrera pedían que se hiciera un proyecto. Yo decidí que mi proyecto iba a ser hacer algo de cocina. Busqué entre las recetas de mi abuela y entre ellas encontré la de las Islas flotantes y me aventuré a hacerla. Nunca las había hecho, pero había visto a mi abuela hacerlas mil veces y eso me dio la seguridad para atreverme”.

Luis hace todo tipo de postres aunque su fuerte son las tartas. Fresas, moras, manzanas, chocolate, limón son algunas de los deliciosos “pies” que prepara.

“A mí me gusta mucho hacer las tartas. En Puerto Rico no hay mucha tradición de servirlas, sin embargo son ideales para nuestro clima. Son livianas y refrescantes y se pueden hacer con casi todas las frutas. Para darlas a conocer lo que he hecho es que preparo unas pequeñas para que la gente las vaya probando”.

¿Y cuál es su sueño?

“Me encantaría algún día dedicarme exclusivamente a cocinar. Cocinar me hace muy feliz y me encanta ver los rostros de las personas cuando ven los postres y los prueban. Eso es pura felicidad y esa felicidad me inspira”.

Luis Aboy sugiere que las órdenes se hagan con tiempo ya que las tartas requieren reposar para adquirir su punto perfecto y la consistencia adecuada.

Puedes poner tu pedido por mensaje en Facebook (@abis.sweets.61) o Instagram (abis.sweets).

Algunas de las tartas de Abi’s Sweets son:

Piña

Blueberry

Calabaza

Chocolate

Fresa

Key lime

Merengue

Manzana

Mantequilla

Otros dulces que prepara:

Brownies

Flanes

Muffins

Cheesecakes