Vivir la experiencia de hospedarte en una finca y disfrutar tanto del trabajo agrícola, de los frutos de la tierra, así como de la belleza del mar, es sin duda el gran atractivo de Finca Córsica, en Patillas. Este espacio, de 5 cuerdas de terreno, es administrado por el ingeniero civil Kevin Rodríguez Fernández, y es toda una experiencia de campo en plena zona costera.

El propietario, de 31 años, es oriundo de Guayama, pero llegó cautivado por los encantos de “La Esmeralda del Sur”, en el 2017, y convirtió su finca agrícola en un “Bed and Breakfast” al estilo “farmstay”. “Finca Córsica cuenta con 3 habitaciones para 3 personas. Además, tenemos la Casa Coral, hasta para 10 personas; el Encantador Tiny Home, hasta para 6 personas, y también tenemos un área de acampar”, detalló el propietario.

En este espacio, los huéspedes comparten con Kevin no solo su hogar, sino también su área de trabajo, ya que la finca opera con regularidad de sol a sol, mientras los invitados disfrutan de su tiempo en los alrededores, con los empleados, las plantaciones y hasta animales como gallinas, patos, gatos, perros y, a veces, vacas y caballos que son parte del lugar.

Kevin Rodríguez, propietario de Finca Córsica. (XAVIER GARCIA)

“No promociono esto como un hotel ni como un Airbnb (hospedería a corto plazo). Digo que somos una finca agrícola en operación. Esa es la parte que nos distingue porque es la experiencia real de una vivienda tipo ‘farmstay’ o experiencia en granja; o sea, estás en una finca viendo cómo se trabaja. Es bien familiar, te doy la experiencia de campo en la costa, pero no sacrifico la parte de la comodidad que encuentran en las casas”, sostuvo Rodríguez Fernández.

En el lugar, ofrecen recorridos en los que los visitantes pueden ver los distintos árboles que cultivan, como mango, carambola, jobos y acerola. “Les enseño las hojas, las plagas que atacan; les explico lo que es la agricultura. Soy bien abierto en mis tours. No es que hablamos de A, B y C y se acabó, están hablando personalmente conmigo y se les explica de las cosechas y se les contestan las preguntas que tienen los huéspedes”, explicó el joven agricultor.

Finca Córsica se destaca por su cosecha de palmas de coco de varios tipos, pero también tienen cultivos como la caña de azúcar, parcha, ají dulce, guanábana, calabaza, melón, gandules, batata, maraca y ñame. “Es un policultivo aprovechando lo máximo que pueda del espacio”, detalló el agroempresario. Uno de los mayores atractivos de la finca es que, además de contar con su piscina, que ubica cerca del mar, tiene acceso a unas pozas para disfrutar de la playa.

La finca cuenta con cultivos de parcha, coco, guanábanas, plátanos, guineo y batata, entre otros. (XAVIER GARCIA)

¿Cómo nace Finca Córsica?

Patillas se convirtió en el hogar de Rodríguez Fernández luego de que en el 2017, la devastación del huracán María en la Isla obligara al cierre de operaciones de su negocio de serigrafía, ubicado en Guayama.

Mientras completaba estudios en ingeniería civil, el joven se dio a la tarea de buscar un espacio para vivir. Sin embargo, cuando vio la finca en la PR-3, ideó el concepto que hoy es un sueño hecho realidad.

“Escojo Patillas porque me encanta el lugar. Pero al ver las facilidades de la finca, que era grande y que tenía la parte agrícola y que la podía compartir, y ver que el único hotel en Patillas cerró por el huracán, sabía que iba a haber demanda porque ese hotel duró muchos años… Pero no tenía idea de que iba a tener tanto público turístico”, sostuvo el joven agroempresario.

Finca Córsica emplea a seis patillenses e indirectamente impacta a otros tres residentes de este pueblo. Además, Rodríguez Fernández promueve el consumo local y las visitas a comerciantes del área, así como la compra de productos frescos a los pescadores de la zona. “Cuando allí en la comunidad alguien hace sancocho, yo pongo un cartelón y se lo buscamos. No me gano nada con eso, sino es para que (los huéspedes) tengan la experiencia de que puedan comerse un sancocho, un guanime con bacalao, porque a veces no saben lo que es eso. Así también integro a la comunidad. También se practica la pesca, los conecto con los pescadores locales para que puedan comprar su pesca y la cocinen. Los hago sentir como si fueran parte de allí”, aseguró el dueño. Para reservaciones pueden accesar www.visitpatillas.com.