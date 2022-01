Por lo general, todo aquel que se crió en Puerto Rico o con algún familiar puertorriqueño, tiene guardado en su memoria aquellas sensaciones que le provocaba el arroz y habichuelas o algún pedazo de carne o pollo cocinado por su abuela, su tía o su madre.

En esta línea, desde hace cinco años, Funche Restaurant, en Caguas, ha tenido como propósito primordial no solo ofrecerles a sus comensales excelentes platos, sino una experiencia que ayude a recrear memorias familiares. “Nuestra cocina es de abuelita, pero moderna”, expresó el chef Juan Nieves, propietario del restaurante. “Nuestro concepto es basado en la cocina puertorriqueña, pero con toques modernos, por eso le llamamos cocina puertorriqueña contemporánea. Trabajamos los sabores tradicionales de Puerto Rico, complementados con diferentes técnicas modernas y sabores de diferentes cocinas del mundo, pero siempre resaltando el sabor criollo”.

Pulpo al carbón que se sirve sobre funche a base de harina de maíz dulce con tinta de calamar. (XAVIER GARCIA)

En una visita reciente al restaurante localizado en Del Río Shopping Center, en Valle Tolima en Caguas, pudimos comprobar que el gusto y el paladar se agasajan con los exquisitos sabores y olores que emanan de cada uno de los platos. Para esta ocasión, el chef Nieves hizo un escogido de tres platos de aperitivo y tres platos principales. En términos de los aperitivos, el experto en la cocina presentó tres de los platos más solicitados por sus clientes que incluyó: pulpo al carbón, con funche a base de harina de maíz dulce con tinta de calamar; atún sellado en plátano con escabeche de habichuelas blancas; y pionono relleno de cerdo ahumado con vegetales encurtidos por encima, sobre una crema de hierbas.

En el caso de los platos principales, el chef Nieves indicó que no puede identificar cuáles son los preferidos del público que los visita, ya que la mayoría de ellos se venden muy bien y de manera consistente. Para la muestra realizada, el cocinero presentó: carne mechada deconstruido, que se guisa en su mismo jugo; funche de coco con camarones hechos en un escabeche de jengibre; pechuga de pato, servida sobre una cama de pana salteada.

Atún sellado en platano con escabeche de habichuelas blancas del Funche Restaurant. (XAVIER GARCIA)

De la misma forma, todos los postres que venden en este restaurante son confeccionados por sus cocineros. Esto puede incluir un creme brulé de maíz fresco, así como un budín de pan de mallorca y croissant con helado de vainilla y turrón.

Un detalle muy particular de este restaurante es que no hay un menú fijo. “Tengo una pizarrita y ahí todos los días apuntamos los platos que tenemos disponibles que va a ser determinado por los ingredientes que tengamos en la cocina”, explicó el chef Nieves. “Yo utilizo ingredientes y productos frescos y puede darse el caso, por ejemplo, que en alguna ocasión no tenga pescados, ya que yo no uso pescado congelado, sino fresco. Por eso, todas las semanas no va a ser el mismo menú”.

Funche de coco con camarones hechos en un escabeche de jengibre. (XAVIER GARCIA)

Inicios

Desde muy pequeño, el chef Nieves tuvo una fuerte inclinación por la cocina. Natural de Comerío, el empresario relató que proviene de una familia de cocineros, pero no profesionales, por lo que las técnicas culinarias que adquirió a temprana edad las recibió de su madre y de sus abuelas.

Pechuga de pato, servida sobre una cama de pana salteada. Xavier Garcia / Fotoperiodista (XAVIER GARCIA)

En el 2001, Nieves se trasladó al estado de la Florida, en Estados Unidos, donde estudió en una escuela de cocina francesa. Allí trabajó en distintos hoteles y en 2007 regresó a Puerto Rico con la mira puesta en abrir su propio restaurante. Por un tiempo administró un pequeño “food truck”, a la vez que también dio clases como profesor de artes culinarias en el Instituto de Banca, hoy conocido como NUC.

A finales de 2010, junto con su esposa Katherine Morales, abrió su primer restaurante en Comerío, conocido como Ajímojitos, el cual estuvo abierto por unos siete años. En ese momento, el chef Nieves tuvo la oportunidad de ganar una buena reputación entre su clientela, quienes encontraron allí platos de comida de comida típica con un sabor espectacular.

Katherine Morales, junto a su esposo, el chef Juan Nieves Santiago, propietarios del restaurante Funche, en Caguas. (XAVIER GARCIA)

De la misma forma, en 2017 el chef Nieves representó a Puerto Rico en la competencia culinaria “Taste of the Caribbean” en Estados Unidos, donde fue capitán del equipo y ganaron varios reconocimientos, incluyendo medallas de oro, plata y bronce en un sinnúmero de categorías.

Ese mismo año, decidió aventurarse y abrir un nuevo restaurante en la zona de Caguas. Fue así que nació Funche, el cual comenzó en agosto de 2017 dentro del Jardín Botánico de Caguas, con un concepto de comida criollo, pero más elevado. Sin embargo, el destino le tenía otros plantes al matrimonio, ya que un mes después pasó el huracán María por Puerto Rico, dejando destrozos serios en el Jardín Botánico.

“Pasamos el Niágara en bicicleta para poder abrir de nuevo. Sin embargo, en el 2018 empezamos de nuevo y trabajamos bien fuerte para entonces poder buscar otro lugar donde nos pudiéramos sentir un poco más cómodos y poder plasmar lo que en realidad queríamos hacer”, mencionó el chef Nieves. “Queríamos hacer una cocina un poco más elevada, más moderna, pero sin perder el toque y el sabor de la cocina puertorriqueña que nos distingue como pueblo”.

De esta forma, se mudaron al local actual en el Del Río Shopping Center, lugar donde una vez comenzaron nuevamente, han tenido que aguantar también la llegada de la pandemia, la cual los ha limitado desde entonces. “Aquí hemos estado durante la pandemia, pero hemos sobrevivido. Nos hemos mantenido siempre abiertos, gracias a Dios”, explicó el chef Nieves. “Al principio de la pandemia, lo que trabajábamos era comida para entregas y recogido. En ese momento solo estábamos mi esposa y yo, pero, poco a poco, la situación fue mejorando y pudimos traer nuevamente a nuestros empleados”.

Budín de pan de mallorca y croissant con helado de vainilla y turrón. (XAVIER GARCIA)

Localización y horarios

Actualmente, en Funche Restaurant se trabaja a base de reservaciones, por lo que se recomienda llamar con tiempo al 787-365-1663. Se puede reservar el restaurante completo para actividades y también se llevan a cabo degustaciones privadas para parear con vinos. El restaurante está localizado en Del Río Shopping Center, en Valle Tolima, en Caguas, con horarios los jueves de 1:00 a 9:00 p.m.; los viernes de 12:00 a 10:00 p.m.; los sábados de 1:00 a 10:00 p.m.; y los domingos de 2:00 a 8:00 p.m.