Menú mediterráneo

El menú de inspiración mediterránea ofrecerá una variedad de platos que reflejan el enfoque único que tiene el chef White hacia la cocina. “En Levant, el comensal podrá probar platos que probablemente no se encuentren en Puerto Rico todo el tiempo. Aquí habrá un poco de la gastronomía de países como Turquía, Líbano, Italia, España y Grecia, entre otros, junto con sus sabores y especias” , destacó White, quien se ha destacado durante toda su carrera por sus manjares dentro de la cocina italiana. “Sin embargo, estamos haciendo mucho más que eso, porque estamos agregando especias como zumaque y za’atar, que no se usan por estas zonas” . La cocina de Levant estará a carrgo del renombrado chef puertorriqueño Sebastián Rosado y un importante equipo de talentosos cocineros.

Autograph Collection

En el caso del chef White y sus socios, Levant es más que un emprendimiento comercial, es una oportunidad de compartir su amor por la comida mediterránea en un lugar nuevo y emocionante. “Fui criado en Wisconsin, en una familia noruega donde se cocinaba mucho, pero también en esa época la comida italiana fue una parte importante de mi vida, ya que la comíamos mucho. Ahora, comencé a trabajar en el restaurante Spiaggia, en Chicago, donde hacían platos del norte de Italia que no eran los tradicionales que se ven en restaurantes italianos y eso me abrió la mente”, añadió White, cuya trayectoria en la cocina comenzó en 1990. “Sin embargo, hice un viaje a Italia en 1993, y en ese momento fue cuando realmente me enamoré de los matices de la cocina italiana, y esa pasión me ha acompañado desde entonces. Eso es parte de lo que el público verá en Levant”.