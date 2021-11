Un proyecto hotelero con un enfoque de impacto mínimo en el ambiente y que a la vez integra un proyecto agroecológico es lo que muchos expertos consideran idóneo para el desarrollo del turismo en Puerto Rico. Esto precisamente ha sido el norte de los propietarios y administradores de Royal Isabela, aun conscientes de lo cuesta arriba que puede resultar armonizar todos estos aspectos.

Royal Isabela es un resort y campo de golf localizado en 426 acres de terreno en el punto más alto de una ladera en la costa del pueblo de Isabela, adquirido y desarrollado por los hermanos puertorriqueños Stanley y Charlie Pasarell, junto a su socio Edwin Pérez. Se trata de un proyecto que inició poco a poco en el 2008 y que como le ocurrió a tantas iniciativas empresariales del país, ha tenido que enfrentar múltiples retos económicos y atmosféricos para mantenerse a flote.

Sin embargo, luego de un año 2021 en el que comenzaron a ver la luz al final del túnel, los directivos de Royal Isabela apuestan al 2022.

La fase de hospedería consiste de 20 “casitas” o unidades individuales, cada una con su habitación con sala, amplio baño y dormitorio y piscina privada. Las estructuras están construidas siguiendo la pendiente del terreno, por lo que se confunden con el paisaje a la vez que cada una cuenta con una vista espectacular al océano Atlántico. El campo de golf fue diseñado siguiendo la tendencia “links”, en la que el área de juego se adapta a la topografía existente y el movimiento de terreno es prácticamente nulo.

Vista aérea del resort Royal Isabela. (Suministrada Suministrada)

Dado a que los hermanos Pasarell no residen en la isla, el proyecto es liderado por Joaquín López, gerente general de Royal Isabela, y sus hijos Javier López, director de mercadeo; y Eugenio López, director de socios y huéspedes, quienes comparten la misma pasión y visión de los propietarios, a la vez que garantizan que cada huésped disfrute al máximo su estadía y experiencia en el resort.

Paisaje desde el campo de golf de Royal Isabela hacia la reserva del Fideicomiso de Conservación El Pastillo, creado por los fundadores del resort. (Suministrada Suministrada)

Cabe destacar que dado al interés de proteger las riquezas naturales dentro del proyecto, los hermanos Pasarell crearon el Fideicomiso de Conservación El Pastillo para asegurar la preservación de 300 cuerdas de la costa y conservarlas. Es por eso también que tomaron en consideración la geografía por lo que el hotel se diseña y construye maximizando la vista y respetando la naturaleza de sus predios, su declive y vegetación.

Ahora bien, el verdadero espíritu de Royal Isabela, y el lazo que une a este proyecto con los residentes del pueblo de Isabela y municipios aledaños, es su proyecto agroecológico y gastronómico liderado por el renombrado chef Jeremie Cruz.

Finca de cultivos de vegetales, viandas, frutas y especias dentro del resort Royal Isabela. (Suministrada Suministrada)

A la entrada de los predios de Royal Isabela se observa un terreno cultivado. Es la finca en la que se siembran y cosechan gran parte de los vegetales, tubérculos, viandas, futas y especias que se componen los platos del menú de Jota Restaurant at Royal Isabela.

“No soy agricultor pero he ido aprendiendo a cocotazo limpio, conociendo los ciclos de los alimentos y del terreno. Estamos en un terreno alto en calcio que ha permitido sembrar muchas cosas. El menú del restaurante no está escrito en piedra. El menú se adapta a la finca, y esa es la mentalidad si queremos fomentar realmente lo que es del campo a la mesa. Porque si no, voy a forzar el cultivo y voy a terminar sembrando demás o incluso comprando, y entonces no va a ser realmente fresco lo que estamos ofreciendo”, explica chef Cruz. “Tenemos un compromiso genuino, ahora bien, es costoso, pero estamos mirando a largo plazo, que se pueda decir que se hizo y se logró en Puerto Rico. El alimento cosechado sin fertilizantes artificiales sabe más fresco pero tiene una vida más corta. No se compara con nada con el vegetal cultivado masivamente que pasa un mes desde que sale de su país de origen hasta que llega a los supermercados y que venden como fresco”.

Esa búsqueda de la mayor frescura posible en la mesa ha llevado a Jeremie Cruz establecer alianzas, por ejemplo, con criadores de cabras en Isabela, para obtener la materia prima del queso de cabra y la crema que integra a sus platos. Es una dinámica que repite con agricultores de pueblos aledaños, en una especie de red de colaboración.

La búsqueda de esa sabiduría de la tierra ha llevado a recurrir a dos bueyes lareños, llamados Chocolate y Caobo para arar el terreno, lo que asegura toma más tiempo, pero es más efectivo que con máquina.

Chef Jeremie Cruz junto a los bueyes lareños Caobo y Chocolate, los que aran la tierra de cultivo dentro de los predios del resort Royal Isabela. (ARDIEL JIMENEZ)

“La meta de que el cien por ciento de los platos sean producto de la finca, estimo que la alcanzaremos en unos seis meses”, aseveró chef Jeremie Cruz.

Farmer’s Market Culinary Event en Royal Isabela

Todo este esfuerzo y el deseo de transmitir la cultura de la tierra a más personas a la vez que se da a conocer el proyecto de Royal Isabela, gestó el concepto del Farmer’s Market, un evento que la hospedería comenzará a celebrar mensualmente, a partir del 5 de diciembre. Para que el público conozca el huerto y el esfuerzo que hacen Chef Jeremie y Royal Isabela, se diseñó el evento Farmer’s Market Culinary Event, que se llevará a cabo una vez al mes comenzando el domingo 5 de diciembre como anticipo a la Navidad. Los invitados llegan directamente al huerto en donde Chef Jeremie y Eugenio López, director de Socios y Huéspedes, les presentan los trabajos de la finca, conocen a Caobo y Chocolate y pueden llevarse frutos en sus propias canastas que estarán a disposición (algunos de la finca y de otros agricultores). Luego disfrutan de un recorrido por la propiedad que finaliza en el atrio principal del hotel en donde habrá música navideña en vivo, artesanos locales, dos lechones a la vara y un brunch con frutos de la tierra.

Agenda del Farmer’s Market Culinary Event. Este evento se realizará el domingo 5 de diciembre de 2021, y domingo 9 de enero y domingo 6 de febrero de 2022.

A un costo $100 por personas incluye el recorrido, visita al huerto, charla del chef, mimosas, agua, jugos, brunch y acceso al mercado de artesasnos

10:00 am -

registro en el huerto

mimosa, pinchos de frutas, jugos y agua

pamela para las damas

exposición de frutas y vegetales de nuestro huerto y del área noroeste de Puerto Rico

una canasta por pareja para recoger frutos y llevarlos para su casa

explicación del huerto por Chef Jeremie y Eugenio López

11:00 am - Recorrido por la propiedad - dos paradas con mimosas y otras sopresas

- Recorrido por la propiedad - dos paradas con mimosas y otras sopresas antiguo túnel de Guajataca

hoyo 17 - acantilado hacia el océano Atlántico y vista al perfil del Indio en la roca

12:00 pm - Llegada al área principal

- Llegada al área principal música en vivo

mercado con 15 artesanos

dos lechones a la vara

brunch

1:30 pm - llegada de Santa Claus y pleneros

- llegada de Santa Claus y pleneros Precio por boleto incluye todo el consumo incluyendo champagne, hasta la 1:30 pm

Una cena con productos de la finca de Royal Isabela

