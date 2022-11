Era una tienda típica de comunidad a la que acudían vecinos y otros clientes para adquirir mercancía detallada de primera necesidad. La llamaban “Colmado Los Dos Mangoes”.

Pero la visión de negocio del cidreño Héctor L. Otero, quien asumió las riendas del establecimiento creado por su madre en la década del 60, transformó el concepto a uno gastronómico que hoy goza de la simpatía de cientos de comensales en Cidra y pueblos limítrofes.

“Surgió en 1968. Mi mamá tenía un colmado y cuando fui creciendo, la ayudaba en el negocio. Se retiró y me dejó el ‘Colmado Los Dos Mangoes’”, contó Otero.

La metamorfosis de este negocio comenzó cuando el comerciante decidió integrar la venta de frituras como alcapurrias, sorullos y rellenos de papa, a 10 centavos. La oferta, de inmediato, hizo que el concepto ganara popularidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Otero se inclinó por agregar otras alternativas de comidas hasta que el espacio se convirtió en un restaurante en el que llegaron a ofrecer almuerzos diarios y un menú a la carta con más de 100 opciones para escoger.

2022/11/03 SOMOS Cidra: Restaurante Los Dos Mangoes En esta foto: Restaurante Los Dos Mangoes. Hector Otero, 79 años, lleva 55 años en el negocio familiar. Su padre fue quién fundó Los Dos Mangoes ya que en el local original había dos árboles majestuosos de mangó. Hoy se encarga de ser cajero y sus hijos corren el negocio, un negocio familiar de ya tres generaciones. Foto Isabel Ferré Sadurní GFR Media (Isabel Ferré Sadurní)

“Nosotros en (el huracán) Georges (1998), estuvimos 62 días corridos trabajando las 24 horas sin cerrar las puertas… (También) le hacíamos comida a los de Energía Eléctrica”, recordó el comerciante, de 79 años.

No obstante, los retos que impuso la pandemia del coronavirus, como la merma en la cantidad de empleados, obligó a Otero y a sus hijos Rosa y José, quienes se mantienen capitaneando la operación, a limitar los ofrecimientos a frituras y los especiales de almuerzo, que -de hecho- anuncian diariamente en su página de Facebook.

Entre los ofrecimientos integran el arroz con habichuelas, arroz con gandules, lechón y pollo asado; chuletas a la jardinera, carne frita, pechugas rellenas, pechugas con vegetales, costillas, batata, guineos en escabeche, bacalao guisado, amarillos, sopas de fideos, sancocho, caldo de pollo, pinchos de pollo o cerdo, entre otros, según los especiales del día.

No se pueden quedar atrás las frituras originales con las que se dieron a conocer como los sorullitos de maíz rellenos de queso, las alcapurrias y los rellenos de papa.

2022/11/03 SOMOS Cidra: Restaurante Los Dos Mangoes En esta foto: Comida criolla en el Restaurante Los Dos Mangoes Foto: Isabel Ferré Sadurní GFR Media (Isabel Ferré Sadurní)

De las anécdotas que más atesora, y luego de reflexionar con orgullo sobre el éxito del negocio, don Héctor destacó una que vivió en el extranjero.

“Estaba en un restaurante en Venezuela sentado, así, esperando y llega un trigueño alto y dice: ‘Los dos mangoes’. Imagínate que a mí lo que se me ocurrió decirle fue: ‘¿Y por qué me dices así?’ Me contestó: ‘Porque cuando yo fui, tú me atendiste y me atendiste bien’”, recordó.

PUBLICIDAD

La administración de “Los Dos Mangoes” proyecta reclutar más empleados para reintegrar el menú a la carta, como en el pasado.

Para más información del establecimiento ubicado en la carretera PR-173, kilómetro 11.9, en Cidra, debe llamar al 787-739-8619 o 787-718-4387. Opera de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Somos Cidra (El Nuevo Día)

Conoce más historias de nuestros pueblos en Somos Puerto Rico.