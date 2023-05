Sugar Factory American Brasserie, “el restaurante más ‘Instagrameado’ y spot turístico de las celebridades, en sociedad con la cantante y empresaria dominicana, Natti Natasha, abrirá su muy anticipada ubicación en Miami Beach en el histórico Firestone Garage el viernes, 12 de mayo de 2023.

Situado en 1575 Alton Road en Miami Beach, el establecimiento de festejos para toda la familia ofrecerá un menú con platillos extravagantes junto con una nueva cocina de fusión latina, una pared de neón con la leyenda “Rosé All Day by TASHA” y una variedad de nuevos cócteles preparados con TASHA Sparkling Rosé de Natti Natasha, el primer vino espumoso lanzado por la artista latina.

Ofreciendo “brunch” los siete días de la semana, almuerzo, cena, un menú nocturno y su emblemática carta de cócteles, cada elemento de Sugar Factory ha sido diseñado para darles a los clientes una experiencia interactiva llena de momentos memorables. Nombrado “El restaurante más ‘Instagrameado’” en Estados Unidos, Sugar Factory Firestone ofrecerá el menú más grande hasta el día de hoy, con una variedad de platillos extravagantes y opciones para cualquier paladar, incluyendo: sabroso “brunch” diario, quesadillas, paninis, wraps, tacos, fajitas, sushi, hamburguesas, batidos, copas humeantes, Insane Milkshakes y mucho más.

Los clientes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable con cenas en el interior y al aire libre, una decoración vibrante, platillos deliciosos y golosinas dignas de ser fotografiadas. Además, contará con Toothfairy, una confitería adyacente, la cual expondrá la pared de caramelos de Sugar Factory, que irá del suelo al techo, con más de 50 tipos de golosinas, incluida una selección de novedosos caramelos y las mundialmente famosos Couture Pops de la marca. La cafetería, ofrece artículos para llevar, tendrá su propia panadería, donas caseras y pastelillos, así como platos de açaí, panecillos, pasteles, empanadas, batidos de proteínas y mucho más.

“Sabíamos que estaban trabajando en reconceptualizar el espacio y nos pusimos en contacto con nuestro amigo David Grutman sobre la ubicación. Estamos encantados de trabajar con Natti Natasha -va a ser el Sugar Factory ideal para Miami Beach”, afirma Charissa Davidovici, propietaria de Sugar Factory.

El espacio de Sugar Factory de 7,000 pies cuadrados cuenta con un comedor interior de 150 asientos lleno de experiencias interactivas, incluyendo un gran patio al aire libre. Los clientes serán recibidos por la decoración “Instagrameable” de Sugar Factory, incluyendo paredes de flores de tamaño natural con obras de arte de neón, pantallas LED, la pared de puntos del suelo al techo instantáneamente reconocible, y una zona de bar con paneles de madera con vistas a un letrero LED retro.

“Brunch”

El esperado “brunch diario” de Sugar Factory incluirá mimosas TASHA Sparkling Rosé especiales, pilas de panqueques de locura, como los Tres Carnes Pancakes, panqueques de “buttermilk” horneados con jamón, tocino, salchicha de cerdo y queso cheddar fundido; o el Mac Daddy Buffalo Chicken Mac N’ Cheese Pancake Wrap, con crujiente pollo estilo búfalo y mac n’ cheese relleno de queso en un panqueque enorme, rociado con salsa de crema agria y la Cuban Skillet, con huevos revueltos, jamón, tostada cubana y papas fritas caseras. Los clientes también podrán disfrutar de desayunos combinados como el French Toast Combo, hecho con dos huevos, tiras de tocino, salchicha de cerdo y tostadas francesas. Los huéspedes también pueden disfrutar de la Strawberry Shortcake French Toast, hecho con rodajas de tarta de queso, rodajas de fresa, salsa de fresa, crema batida y azúcar glasé.

Entre los platillos de entrada más populares se encuentran la Quesadilla de Pizza Birria, hecha con dos tortillas de harina, queso Chihuahua, queso mozzarella, cebolla, cilantro y crema de aguacate; la Super Cheesy Burger, hecha con dos hamburguesas dobles de ternera Angus servidas en un pan de brioche tostado con salsa Sugar Factory, pepinillos, rodajas de tomate, lechuga rallada, cebolla crujiente y cubierta con salsa Super Cheesy en la mesa; o los clientes pueden optar por compartir un plato de sándwiches de panecillo dulce, hecho con carne en conserva, aderezo mil islas, chucrut, queso suizo fundido en un plato de panecillo hawaiano tostado cubierto con condimento bagel con todo. Los clientes también pueden disfrutar de unas papas fritas cargadas, como las Brooklyn Pizza Loaded Fries, servidas con salsa marinara, mozzarella fundida y pepperoni. Los clientes pueden probar el Spicy Penne Vodka, hecho con pimiento calabrés, salsa de crema de tomate, queso parmesano y queso burrata, y crostini de parmesano.

Los clientes de Miami Beach pueden deleitarse con los Insane Milkshakes de Sugar Factory, entre los que destacan el Giggles Snickers Milkshake, hecho con helado de vainilla mezclado con caramelo y cacahuetes, servido en una taza de palomitas de caramelo y chocolate, cubierto con galletas Oreo fritas, gusanos de gomita, cacahuetes, salsa de chocolate y dulce de leche, crema batida y una barrita Snickers; el Maple Grand Slam, a base de helado de vainilla, servido en una taza de confeti blanco, coronado con panqueques de dólar de plata, mini waffles, tocino crujiente con maple, crema batida, confeti y miel maple; y el Cookie Monster Milkshake, a base de helado de galleta y crema y mezclado con salsa de vainilla, coronado con crema batida, una dona azul glaseada, una galleta con pepitas de chocolate, un cupcake azul glaseado con una vela de cumpleaños, servido en una taza cubierta de chocolate con trocitos de chocolate.

La barra

La barra elevada del restaurante ofrecerá un servicio de menú completo con las copas humeantes de Sugar Factory recomendadas por famosos, incluyendo la nueva copa Tasha Baby de Natti Natasha, elaborada con frambuesa, piña colada, tequila Flecha Azul y TASHA Rosé, coronada con gomitas de naranja, flores y gomitas en forma de corazón; y la nueva copa Pretty in Pink de Natti Natasha, elaborada con TASHA Sparkling Rosé, tequila Flecha Azul, limonada fresca de fresa y frambuesa y coronada con esponjoso algodón de azúcar de fresa y una pizca de brillitos. Disponibles con o sin alcohol, otras copas aprobadas por famosos son la Soul Man de The Rock, elaborada con su tequila Teremana, y la Candy Shop de 50 Cent, elaborada con su coñac Branson; la Piña Colada de Sandía de Bruno Mars y el Mai Tai elaborado con su SelvaRey Rum; la margarita de fresa con el tequila reposado de Nick Jonas and John Varvatos Villa One Tequila; la Peachy Punch Sangria de Mark Wahlberg elaborada con su tequila Flecha Azul; la copa de Fuzzy Peach Penguin Mango de Pitbull elaborada con su Voli Vodka; La copa Cali Love de Kendall Jenner elaborada con su tequila 818; la copa Strawberry Lemonade Smash de Snoop Dogg, hecha con su ginebra Strawberry Indoggo; la copa Watermelon Sugar de Stassie Karanikolaou, hecha con su vodka Sunny; la copa Full Send Strawberry de los Nelk Boys, hecha con su Happy Dad Spiked Seltzer; y la copa Mamitas Hurricane de Mario López y Brody Jenner, hecha con su Mamitas Hard Seltzer. Los clientes también pueden disfrutar de la nueva mimosa inspirada de Natti Natasha con infusión de TASHA Rosé tal como la Natti Vice Mimosa, Yummy Yummy Love Mimosa, Rom Pom Pom Mimosa, Dutty Love Mimosa, y la Diosa Mimosa.

Sugar Factory estará ubicado en el 1575 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139. Abrirá de lunes a jueves de 10:00 a. m. a 11:00 p. m., viernes de 10:00 a. m. a media noche, sábado de 10:00 a .m. a 1:00 a.m., y domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.