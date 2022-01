A pesar de ser una condición muy común que ataca la piel, el acné puede dejar huellas físicas y emocionales para toda la vida. Además de ocasionar problemas de autoestima en quienes la padecen, si no se trata debidamente también puede dejar cicatrices que, aunque no imposibles, son difíciles de borrar.

El dermatólogo Fitzgeraldo Sánchez, portavoz de la marca CeraVe en Puerto Rico, le responde a Magacín cinco preguntas frecuentes sobre el tema del acné.

1. ¿Cómo se puede diferenciar el acné de otro tipo de inflamación en la piel?

“El síntoma más común es el ‘red bump’, pero otras condiciones ocasionan ‘red bumps’, como la rosácea y la dermatitis. Lo más común es que el acné tenga pústulas, porque a diferencia de otras enfermedades inflamatorias, el acné lo causa una bacteria. Una pústula, por definición, es una vesícula llena de pus y el pus tiene muchas bacterias. Mientras que la rosácea es una condición inflamatoria que la puede causar comida picante, cambios en la temperaturas, cambios hormonales, consumo de alcohol y bebidas calientes”.

PUBLICIDAD

2. ¿Hay una edad específica en la que se puede sufrir acné?

Típicamente el acné aparece en la adolescencia cuando se producen cambios hormonales. En las jóvenes cuando van a tener su primer periodo porque el cambio hormonal de estrógeno tiende a engrosar las glándulas sebáceas, que son las glándulas de sudor de la cara. Al engrosar esas glándulas crean más sudor y más alimentos para esa bacteria, que se aprovecha y crece, produciendo acné. En los jóvenes del sexo masculino, cuando tienen la pubertad, que es cuando aumenta la testosterona y se engrosan las glándulas sebáceas. En ellos se manifiesta en pómulos, frente, espalda y en el pecho. El acné hormonal en adultos jóvenes suele salir en la quijada, los pómulos y en la frente, lo que se conoce como la zona T”.

3. ¿Existen alimentos que lo provocan?

“Sí, especialmente en las mujeres, los alimentos altos en productos lácteos. Un mamífero tiene que estar en postparto para producir leche. Cuando ingieres altas cantidades de lácteos, también ingieres hormonas. Por eso, el alto consumo de productos lácteos puede ocasionar acné. También las comidas altas en grasa difíciles de digerir que crean un estrés en el sistema pueden ocasionar un brote de acné”.

4. ¿Hay algún componente genético que lo cause?

“Sí, el componente genético tiene que ver más con el volumen de glándulas sebáceas que tenga ese paciente. Dos padres que tengan mucho acné, típicamente tienen muchas glándulas sebáceas y sus hijos pueden heredarlo”.

5. ¿Cómo se debe tratar un cutis con acné?

PUBLICIDAD

“Debe lavarse la cara al menos dos veces al día para limpiar bien los aceites naturales y sacar la bacteria. En el pasado se usaba astringente y ya no se usan porque en los pacientes de acné tiende a irritar la cara.

Si es un acné suave, se trata con medicinas tópicas como jabón, una solución antibacterial y si tiene los comedones, una crema que puede ser derivada de vitamina A, como retinol. Si es más severo y tiene pústulas hinchadas, se puede añadir un antibiótico por boca. Si empiezas a tener quistes en el pecho, en los hombros y en la cara, y duelen, se utiliza una medicina que se llamaba Retín A y ahora el genérico es tretinoína. Para los hombres no es tan complicado tomarla, porque lo que necesitas es estar en un registro federal. A las mujeres hay que hacerles prueba de embarazo todos los meses. Inicialmente hay que hacer pruebas del hígado.

Una regla que se debe adoptar es nunca apretar la cara. Puedes cubrirlo con maquillaje no comedogénico, que no cause acné. Y siempre pon las medicinas como prioridad.