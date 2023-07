Con el paso de los años son muchos los estereotipos que han quedado a un lado cuando se habla de cómo debe lucir una mujer a medida que pasan los años. En muchas ocasiones, ese número que se acumula en el calendario se distancia de la imagen que proyectas.

Sin embargo, no importa cómo la genética, los buenos cuidados y hasta la actitud hacen que te veas más joven, la realidad es que hay ciertos estilos, productos de belleza y hasta rutinas que deben variar con el paso del tiempo.

Y, aunque ya es muy conocido que la clave para lucir más joven no está en vestirte ni peinarte como una adolescente sino en aprender a conocer tu cuerpo, dos expertos en moda y belleza te ayudan a cómo identificar lo que te queda bien y así personalizar las tendencias de la moda a tu favor.

“Cambiar tu look para verte mejor no se trata de dinero, sino de escoger lo correcto. Te puedes quitar hasta 10 años de encima con cambio de imagen, cabello y ropa”, destaca la stylist Claudia Madrid.

1. Al vestir, busca los colores que resaltan tu tono de piel, esos que al usarlos siempre recibes un cumplido por lo bien que te quedan, recomienda Madrid.

2. Recuerda que no tener la silueta que deseas no es razón para que te escondas debajo de capas y capas de ropa. Así que no utilices ropa demasiado ancha ni mal entallada.

3. A medida que pasen los años, evita también la ropa demasiado casual que te haga lucir descuidada.

4. Busca las recomendaciones de un peluquero profesional y con el paso de los años comienza a llevar un tono intermedio, ni muy oscuro que endurezca tus facciones, pero tampoco en un rubio demasiado claro, recomienda Delfín Olmo, peluquero de Bloom Salon en San Patricio Plaza. El experto, que acaba de cumplir 35 años en la industria de la belleza, dice que los tonos muy claros, sobre todo si no van con el color de tu piel, hacen que resalten más las líneas de expresión y que luzcas mayor.

5. Comienza a realizar cambios en el maquillaje. Por ejemplo, evita aplicar colores de sombra muy fuertes con un rubor muy marcado y un labial llamativo, el resultado es una imagen avejentada. Opta por un maquillaje más liviano y difumina los productos para que luzcas más natural.

También la selección de la base es fundamental. Busca aquella que sea adecuada para ti, tanto en el color como en su fórmula. Las bases muy pesadas o las que están formuladas con aceite pueden darte una apariencia muy pesada a tu piel.