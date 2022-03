Sin lugar a dudas, en la sociedad puertorriqueña, y en la mayoría de los países del mundo, todavía no se tiene claro la manera correcta en la cual se debe tratar a las personas que forman parte de la comunidad trans, para evitar que se sientan discriminados y maltratados.

Con esto en mente, y en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la empresa de productos de belleza L’Oréal Caribe se unió a la organización sin fines de lucro True Self Foundation para crear el programa Transformation en el cual se llevarán a cabo una serie de talleres educativos dirigidos a los salones de belleza en la isla.

“Deseamos que las personas trans se sientan libres y confiadas en sus salones de belleza, que se les brinda un espacio seguro en el cual puedan trabajar su imagen y, sobre todo, reforzar su autoestima. El programa desarrollado junto a True Self, se compone de talleres educativos que se le proveerá a diversos representantes de salones de belleza en Puerto Rico para orientarlos y educarles sobre la manera adecuada para atender a personas de la comunidad trans”, explicó Liana Camacho, directora de la División de Productos Profesionales de L’Oréal Caribe y líder del programa L’Oréal for the Future. “Queremos aportar a una sociedad libre de prejuicios y que todas las personas sean valoradas y respetadas por lo que son, que se sientan libres en ser. Nuestro compromiso con este programa es que la comunidad trans sepa que no está sola, tiene nuestro apoyo”.

La empresa L’Oréal Caribe, junto con la organización True Self Foundation, brindarán talleres eductivos a empleados de salones de belleza alrededor de la isla para mejorar la manera en que atienden a sus clientes de la comunidad trans. (Johnny De Los Santos)

Como parte de los talleres educativos, se ofrecerán cinco talleres con un currículo educativo de 30 horas, donde se hablará de un sinnúmero de temas sumamente importantes y valiosos en la misión de crear espacios seguros dentro del salón de belleza, para que las personas de la comunidad trans puedan ir y atenderse y sentirse cómodas con ellos mismos y con los estilistas. El primer taller será el 19 de abril del 2022, mientras que luego se harán el 16 y 17 de mayo, y otros dos en junio o julio de este año.

“Entre los temas que incluiremos en los seminarios están: introducción a la comunidad LGBT+ y mejoras prácticas en la comunidad trans; temas de cuidado y color del cabello; corte y estilo; y cuidado de la piel, entre otros”, explicó Khristopher Fonseca, gerente de Educación de la División de Productos Profesionales de L’Oréal Caribe. Estos talleres serán brindados por los estilistas y educadores de marcas como Gabo Ortiz, de Redken; Zaid Xavier, de Kérastase; y Ceidy Lee, de Redken. Inicialmente ya hay 10 salones de belleza que participarán del primer seminario, pero aquellos salones de belleza que quieran participar pueden contactar a representantes de venta de L’Oréal Caribe o a través de la página web: www.lorealprofesionalpr.com/matrix/#estilistas.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en las oficinas de L’Oréal Caribe, en Guaynabo, también se anunció que la empresa de cosméticos hizo una donación a True Self Foundation de $15,000 para usar como becas para personas trans que quieran comenzar estudios en cosmetología en varias instituciones educativas coomo Century College, en San Juan y Bayamón, el Instituto Educativo Premier, en Ponce, y el Colegio Mayor de Tecnología, en Arroyo. “Estamos muy agradecidos con L’Oréal Caribe por este donativo y por su solidaridad con nuestras causas”, explicó el doctor Miguel Vázquez Rivera, presidente de la organización. “Nosotros nos encargamos de la movilidad social de comunidades diversas en sexo, género y orientación sexual que apoyen la seguridad física, económica y emocional de sus componentes. Lo hacemos a través de becas de cirugías, becas académicas, becas de trabajo, ayuda legal para cambiar de nombre gratuito, servicios psicológicos gratuitos, campamento para jóvenes, así como alivio económico y alimenticio”.

Satisfechos con la iniciativa

Como parte de la conferencia de prensa, estaban presentes varias personas de la comunidad trans, quienes se mostraron sumamente complacidos con la iniciativa y quienes dejaron claro que es importante educar a la sociedad, en todos los estamentos, para poder comenzar a ver un cambio en su calidad de vida.

Por ejemplo, la joven trans Mila García, quien participó de un cambio de imagen para promocionar el proyecto Transformation, se expresó esperanzada. “Doy fe que este proyecto, no solo educará a más personas, sino que abrirá las puertas para más inclusión y más compromiso hacia nuestra comunidad. Lo trans siempre ha existido y existirá, por lo cual se tiene que visibilizar y ayudar, sea a través de proyectos como Transformation o a través de proyectos de beca como hace True Self Foundation”, expresó García. “Las personas trans debemos seguir ocupando espacios y seguir trayendo nuevas y viejas conversaciones sobre ese futuro inclusivo que aspiramos, porque el futuro es queer”.

La joven trans Mila García dio su testimonio sobre su participación en un vídeo de promoción del programa Transformation. (Johnny De Los Santos)

Por otro lado, la modelo y activista Teresa Carolina también quiso aportar a la conversación, mencionando que es clave que no se asuma el sexo de las personas y que se pregunte con respeto para mejorar el trato. “Algo que es pieza clave en esta discusión es que la gente no debe asumir el género de nadie, ni la identidad, por más que encuentren a alguien femenino o masculina. En los salones de belleza, por ejemplo, cuando no tienen esa información, encuentran algo extraño y empiezan a preguntarte si eres hombre o mujer, pero de una manera que a veces es hasta violento”, expresó la joven activista. “Por eso es importante preguntar siempre qué tan cómoda se sienta la persona a la hora de hablar de su identidad y respetar si quiere decir si es o no una mujer trans”.

Por su parte, para la estilista trans Estrella del Mar, propietaria del salón de belleza Metamorfosis en Vega Baja, es sumamente importante que haya un sentido de respeto de parte de todos los sectores, incluyendo el trans, de manera que pueda haber una mejor convivencia. “Cuando tú implementas el respeto, la educación sanamente, sin ofender a nadie y llevando un mensaje sobre todo de valores, las personas te van a aceptar”, mencionó la empresaria. “Mi recomendación es que las personas trans se eduquen, se llenen de valor y, sobre todo y sean tolerantes. Eso sí, es importante también que el resto de las personas sean sensibles a la hora de dirigirse a cualquier tipo de persona de experiencia trans”.

