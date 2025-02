“Jesús, no es de extrañar que tu madre te pusiera el nombre de Jesús. Eras gentil, bondadoso y cariñoso, tranquilo y sencillo, pero muy poderoso, y tu presencia se sentía en el momento en que entrabas a cualquier habitación. Nunca exigiste ser el centro de atención. Nunca necesitaste hacer un sonido para ser reconocido, tu corazón y tu talento lo hicieron con tanta facilidad como tu arte. He tenido problemas para juntar las palabras estos últimos días. La verdad es que todavía estoy en shock de que una vida joven tan hermosa haya llegado a su fin. Parece absurdo e injusto", mencionó la voz de “If You Had My Love”.