La organización dedicada a defender los derechos de los animales, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), acaba de certificar a la línea puertorriqueña Irvine Skin como una libre de crueldad.

Este reconocimiento lo recibe un grupo selecto de marcas en el mundo. Irvine Skin es una línea completa de productos veganos para el cuidado de la piel creada por las visionarias cubano-puertorriqueñas Cathy y Alex Irvine para pieles en constante interacción con el implacable clima caribeño que sigue pisando fuerte en el mercado.

“Esta distinción nos coloca en una posición privilegiada y añade otra capa de legitimidad y credibilidad a nuestros productos por parte de una estricta organización internacional que asegura no solamente la calidad de nuestros productos en los más altos estándares, sino también la ética e integridad con la que se producen”, asegura Alex, la parte analítica del binomio.

La empresaria destaca que “es un honor y un privilegio estar en este grupo exclusivo de marcas veganas que, bajo la insignia Belleza sin Conejitos, busca erradicar la crueldad animal en el mundo de la belleza”.

Irvine Skin es la evolución orgánica de un legado matriarcal impecable que comenzó en Cuba en el 1930 de la mano de Ileana Irvine y continuó extendiendo y fortaleciendo sus raíces en Puerto Rico, siempre con un norte claro, una sola misión y visión: transformar la piel de sus clientas, promover el amor propio a través del cuidado personal y celebrar con orgullo la cultura latina.

Cathy y Alex Irvine (Suministrada)

Para definir qué caracteriza a Irvine Skin y la separa de la competencia, Cathy, mejor conocida como la gurú, la maestra en materia de belleza, explica que sus formulaciones son puras, es decir, no tienen preservativos, irritantes ni fragancias sintéticas.

“No es casualidad que la lista de ingredientes sea relativamente corta. Tomó años construir esta línea. Cada producto está diseñado para apoyar los procesos biológicos de la piel y de esta manera la misma puede autorepararse, regenerarse y rejuvenecer, de hecho, estas son precisamente las tres R vitales en nuestro programa”, profundiza la experta.

“Ya sea el famoso suero Hydra Boost o la crema hidratante Vital K, nada es al azar, por el contrario, han sido meticulosamente diseñados con un propósito específico y su efectividad ha sido altamente respaldada. Cada tratamiento está hecho a la medida, es una experiencia personalizada de principio a fin”, puntualiza.

Cabe recordar que muchas de las marcas comerciales reconocidas, no tienen una cabina donde día tras día, año tras año, observan de primera mano la diversidad de pieles y las necesidades epidérmicas que cada una acarrea, junto a factores influenciadores como el estrés y la alimentación, el calor, la humedad y otros que juegan en nuestra contra. Ese precisamente es el valor añadido de Irvine Skin, que está disponible en Irvine Esthetique, en Garden Hills Plaza, en Guaynabo.