La rutina de cuidado diaria no está completa si en ella no tienes un suero, ese elíxir que tiene la capacidad de devolverle a tu piel la belleza, no importa tu edad. La clave para que este tipo de producto sea tan efectivo está en el tamaño de su molécula, que al ser mucho menor que la de los humectantes, penetra mejor en la piel, haciendo efecto de manera más rápida y eficaz, explica la esteticista Glorimar Germán Ortiz.