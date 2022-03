Aprender a maquillarse es considerado por muchos como un arte y comprar los cosméticos adecuados para realzar tu belleza cada día es una inversión.

Por tal razón, el maquillista de las celebridades, Paul Anthony, destaca que en tu rostro siempre debe prevalecer la naturalidad y la neutralidad, que puede subir de tono dependiendo de la ocasión, pero siempre jugando a tu favor.

“Aunque no me dejo llevar por las tendencias, sí puedo decir que el maquillaje para este año debe ser más suave, más natural. Si usas pestañas postizas, que sean individuales, no muy pesadas que lo que hacen es darle un aspecto caído al ojo”, sugiere el experto.

Para Paul Anthony, el maquillaje es una herramienta muy poderosa que cada persona tiene en sus manos y con la que puede resaltar u opacar su belleza, todo depende de cómo use las técnicas y los productos.

“Cada persona tiene su estilo, que es bien diferente al maquillaje de Hollywood y al que vemos en Instagram donde hay filtros y vemos a todo el mundo luciendo igual”, menciona.

Su mayor consejo para quienes disfrutan maquillándose es que tomen el tiempo suficiente para mirarse al espejo, conocer sus facciones, aceptarlas y darse a la tarea de aprender a manejar el maquillaje de manera personalizada.

“Cuando te vas conociendo, vas a saber cómo debe ir tu maquillaje, sin quitarte la esencia de lo que eres y a la vez embelleciendo tu rostro. Hay veces que tienes un ojo más vago y sobre ese es el que tienes que trabajar más, pero es algo que aprendes cuando te conoces. Cuando aprendes a maquillarte no solamente te estás ayudando a sentirte mejor, sino que vas a disfrutar del proceso”, destaca.

Apuesta a los metálicos

Hace unos años, los tonos metálicos eran sinónimo de maquillaje de fiesta. Con los años eso ha ido cambiando y ya el dorado, el plateado y el bronce no se limitan a la noche, sino que también, cuando se aplican en cantidad moderada y en los cosméticos adecuados, pueden llevarse durante el día.

“En ‘spring’ se van a estar usando mucho esos tonos y los metálicos, pero suave”, expresa el maquillista. Cuando optes por sombras en estas tonalidades que por su lustre llaman más la atención, busca balancear otros elementos como son las pestañas. Pinta bien las naturales con mascara o utiliza las postizas individuales para no cargar tanto el ojo

“En este caso (la modelo en la foto) no usé delineador en las pestañas de abajo, solamente mascara y se ve natural. También me gusta que la piel se vea natural, aunque utilices base, el secreto está en encontrar el tono correcto y aplicar la cantidad necesaria”, añade.

Neutrales todo el año

Las tonalidades neutrales te brindan la versatilidad de que con una sola paleta de sombras puedas maquillarte tanto para el diario como para ocasiones más formales. Eso se logra jugando con la intensidad de los colores que utilizas.

“Los colores tierra se llevan todo el año. Para este ‘look’ los utilicé haciendo un ‘smokey eye’ que no solamente lo puedes lograr usando sombra negra. Para darle mayor dramatismo al ojo, usé delineador en las pestañas de abajo y aproveché las pestañas naturales de la modelo”, describe Paul Anthony sobre otro de los maquillajes que aparece en estas páginas.

En caso de que desees utilizar los neutrales para el diario, opta por tonalidades de medianas a claras en las sombras, utiliza un poco de rubor y un lápiz labial que se asimile a la tonalidad natural de tus labios.

Sus inicios

Paul Anthony es un maquillista puertorriqueño, original de Añasco y quien lleva 32 años de carrera profesional.

Su formación inicial fue en la escuela de Teddy Ulmo en la década de 1990, pero como dicen muchos “la calle” y las experiencias lo moldearon y él supo aprovechar cada oportunidad que la vida le brindó para crecer.

En 1992 se mudó a Miami, luego a Nueva York y más tarde en Los Ángeles, donde ha hecho una larga carrera trabajando con celebridades tanto en campañas publicitarias como en eventos de alfombra roja. En su clientela hay nombres como Roselyn Sánchez, Dayanara Torres, Jaclyn Smith, Jeimy Osorio, Justina Machado y Elisabeth Rohm, entre otras.

Cuando trabaja con una mujer siempre toma en cuenta su opinión, sus características físicas y lo que mejor le va. No se deja llevar por las tendencias de moda únicamente, sino que se enfoca en resaltar sus atributos.

“Por ejemplo, este año trabajé con Roselyn Sánchez para el evento de despedida de año (Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, de ABC). Lo primero que hicimos fue sentarnos, discutir lo que ella quería, ver la vestimenta y hacer un ‘storyboard’ de cómo quiero sacar lo mejor de ella. Roselyn llevaba un vestido plateado, pero a ella no le gusta el maquillaje plateado. Por lo tanto, fui buscando la manera de resaltar su rostro de manera que el maquillaje y la vestimenta ni compitieran ni uno opacara al otro, sino que se complementaran”, explicó el experto.

Luego de trabajar en el comentado evento y pasar la temporada festiva en la isla, Paul Anthony regresó a Los Ángeles para continuar con diversos compromisos profesionales y augura que el 2022 seguirá tan bueno a nivel de trabajo como lo fue el año anterior.

“Comencé el año trabajando con Justina Machado por el lanzamiento de la nueva película Disney (The Ice Age Adventures of Buck Wild) en la que ella participa. Luego continué con la actriz Jaclyn Smith en la campaña de su línea de pelucas. Los próximos meses estaré ocupadísimo en otros proyectos grandes que me mantienen soñando con tener cada vez tener otras oportunidades más grandes. Trabajar en Hollywood es fascinante”, concluye.