Destacados maquillistas locales e internacionales vuelven a unirse este domingo, 21 de agosto en una nueva edición del International Makeup Show Puerto Rico (IMUSPR), un evento en el que presentarán las nuevas tendencias en la industria de la belleza.

El itinerario para ese día contará con cuatro masterclasses. Estas son “Cutcrease and color”, a cargo de Massiel Nina; “Special FX and Paints”, que será ofrecido por Inelda Santana; “Beauty Queen Glam”, que será impartida por Rafell Escobar; y “Colors in a Natural Look” que tendrá como recurso a Luis Torres.

A estos gurús de la belleza se unen Arquimides, Delfín Olmo, José Pieretti, Gini Vázquez, Edry Ramírez, Melodie Rodríguez, Nanlix, Raiza Montes y Alyssa Hunter; quienes mostrarán sus técnicas, estilos y hablarán sobre las nuevas tendencias.

El evento contará además con la participación de influencers de la belleza, exhibidores, demostraciones exclusivas y, por primera vez, tendrán competencias de maquillaje.

PUBLICIDAD

“Estamos súper ansiosos de ver la reacción de los fanáticos del IMUSPR este año. Para esta edición diseñamos un evento para que los artistas de todas las áreas de la industria de la belleza y de todos los niveles, puedan encontrar mentores, herramientas y productos que elevarán su carrera y sus destrezas al siguiente nivel. Será un espacio para que aprendices y expertos de este arte, puedan interactuar en un mismo escenario y vivir una experiencia inolvidable”, destacó Sarai Lara Malavé, coproductora del evento.

Lara enfatizó que el evento está dirigido a maquillistas, propietarios de negocios, estudiantes, estilistas, modelos, fotógrafos, esteticistas, novias, blogueros y a toda aquella persona que quiera fortalecer su conocimiento sobre la industriade la belleza.

Por su parte, Eliezer Rodríguez, de Elyradical Productions Inc, productores ejecutivos del evento, añadió que se trata de un evento que busca educar a quienes participen de él.

“Nuestra meta siempre ha sido conectar a los maquillistas con su público a nivel local e internacional, en una plataforma de educación única. Este año sabemos que recibiremos a miles de personas, por eso nos hemos dado a la tarea de repensar el evento”, expresó Rodríguez.

Los boletos de entrada general para el IMUSPR, así como los de VIP de los masterclasses están a la venta en www.imuspr.com