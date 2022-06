Mantener nuestros espacios ordenados es muy importante para organizar la casa, pero sobre todo para mantener la mente organizada y saber que todo tiene un lugar ideal, cómodo, ubicable y agradable a la vista.

El desorden puede provocar enfermedades o trastornos como ansiedad, estrés, problemas de concentración e, incluso, dificultad para dormir, según El País. Si buscas tranquilidad y armonía en tu hogar y en tu vida, sigue estos consejos de decoración y organización para el “living” y otros rincones.

Usualmente nos olvidamos de estos espacios de la casa, pero al mirar más allá, los notamos enseguida. La mesa auxiliar seguro tiene espacio debajo para sumarle alguna canasta de mimbre, cajas de madera o baúles, que no solo quedan súper cálidos a la vista, sino que también sirven para guardar todo aquello que no sabes dónde almacenar. Por ejemplo: juguetes de los niños, materiales o herramientas de trabajo, libros, revistas, así como controles remotos que no quieres que estén a la vista o siempre “se pierden”.