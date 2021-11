En muchas ocasiones los mensajes de texto y correos electrónicos son la forma más práctica y rápida de comunicación con quienes están lejos. Sin embargo, cuando se trata de correspondencia que apela más a los sentimientos, nada mejor que una postal escrita a mano.

Con esa idea en mente, la emprendedora Marilinda Rivera, creadora de GirlBossPuertoRico, dio el paso definitivo para comenzar una línea de postales llamada Just BCuz, que se distribuye en distintos puntos y que ahora cuenta con una carreta en el centro comercial The Mall of San Juan.

Cada tarjeta es hecha a mano con materiales que Rivera -quien fue la modelo ganadora en la tercera temporada del programa “Project Ruway”- tiene disponible.

“Vengo de la industra de la moda y para crear algunas tarjetas estoy utilizando canutillos y materiales de trajes de diseñador que ya no me pongo. Hay un efecto ‘eco-friendly’ porque hay materiales de alta gama de ‘couture dresses’ y los estoy reusando en estas tarjetas. Por eso es que las tarjetas no se repiten”, explica.

Para ella, las postales tienen su encanto y no se necesita una fecha especial para compartirlas con alguien especial. Lo experimentó desde muy joven, cuando a los 19 años se fue de Puerto Rico para desarrollarse como modelo.

“Soy la única hija, tengo dos hermanos. Siempre fui la reina de la casa y cuando decidí irme a New York, Los Ángeles y Suecia, esto era lo único que me conectaba físicamente con mi mamá. Cada vez que le llegaba una postal, ella lloraba porque le encantaba encontrar estas notas escritas a mano en medio de las cartas y los recibos. Pensé que quería crearlo para más personas”, explica.

Las tarjetas disponibles son de dos tipos, una hecha a mano y otra con mensajes ya impresos. Puedes encontrarlas en The Mall of San Juan, en Condado Vanderbilt Hotel, Atiko Casa, Turquesa, La Concha Hotel, Palacios y Pure Soul además de su página https://www.justbcuzcards.com. En Estados Unidos se consiguen en algunos establecimientos en Nueva York, Oregon, Los Ángeles y Miami.