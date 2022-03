Cuando se emprende por necesidad es porque el emprendedor está en busca de algo mejor para su vida. Como su propio nombre lo indica, según el portal Emprender fácil, este tipo de emprendimiento nace porque la persona tiene una carencia y no porque detectó una insuficiencia en el mercado. Este es el caso del joven mayagüezano Carlos Juan Vélez Serrano, quien en su búsqueda de un oficio que lo llenara, encontró en el arte de hacer terrarios el trabajo ideal.

“Básicamente es un pequeño mundo, es un pequeño ecosistema que va evolucionando dentro de los frascos de cristal. Si la persona desea mantenerlo como se entrega, pues lo puede cortar como si estuviera cortando la grama en el patio. Con tijeritas, porque el musgo crece, pero si la persona desea ver el proceso completo de crecimiento, que es la mejor parte, ver cómo todo crece ahí, independientemente sin tener que echarle agua, pues tiene esas dos opciones”, precisó Vélez Serrano sobre sus piezas que crea bajo el nombre de TerraLive.

El empresario recomendó que los terrarios se coloquen en un lugar donde reciba mucha luz, pero no rayos directos del sol. Eso es lo único que deben hacer los felices propietarios para que puedan apreciar el proceso completo de fotosíntesis o función clorofílica.

Pero, ¿de dónde surge el interés y conocimiento de este joven de 20 años hacia los terrarios? Le preguntamos, y su respuesta fue una de esas que confirman que la fórmula de pasión, deseo y optimismo nunca falla.

“Desde pequeño siempre me ha gustado lo que son los reptiles, las iguanas, estar buscando animales en el monte con mi hermano. A los 18 años tomé la decisión de irme para Ohio y estuve trabajando en una fábrica un año y no me sentía bien. No quería estar ahí, no quería seguir trabajando en la fábrica. Mi hermano tampoco porque yo, después que estuve varios meses, me lo llevé para allá y nos pusimos a buscar qué podíamos hacer para ser nuestros propios jefes, tener nuestros propios horarios y así. Mi hermano tiene un negocio de tiestos en forma de los dioses griegos. Él los hace en cemento blanco”, narró.

Un día, Vélez Serrano se topó con la foto de David Latimer, un jardinero que plantó un jardín en 1960 dentro de una botella de 10 galones y solo lo regó una vez en su vida. Desde entonces, el terrario se alimenta a través de fotosíntesis y debe ser regado una vez cada 53 años.

Fue así como se interesó en este tipo de proyectos y comenzó a instruirse con información de medios digitales y vídeos de plataformas como YouTube.

“Yo empecé a hacerlo allá (en Ohio), pero de momento no me sentí bien porque todas las órdenes eran de aquí (de Puerto Rico). Y yo tome la decisión de venir porque también estaba con un bebé en camino”, comentó y pausó.

Inicialmente, el plan de la pareja era que mamá conseguiría un trabajo y papá continuaría con su negocio de terrarios para, de esta manera, tener tiempo libre y criar al pequeño que esperaban con muchas ansias, amor y entusiasmo. Sin embargo, en enero de este año recibieron una llamada de parte del ginecólogo que cambió lo que ya estaba estipulado. El bebé, que contaba con siete meses, estaba sin vida.

“Mi pareja se desanimó, yo me desanimé... Como tuve que ausentarme varias veces durante el proceso, en el trabajo me dijeron que presentara una carta de renuncia porque de igual modo me iban a botar. El mismo día que llegamos a casa me puse a hacer terrarios. Lo usé de motivación porque si Dios permitió eso fue por algo. Seguí dándole. Mi pareja también empezó a hacer pantallas en resina y cada vez que teníamos que pagar algo como el teléfono o el apartamento, me llegaban órdenes por la cantidad exacta que tenía que pagar. Poco a poco me siguieron recomendando”, expresó con tono de agradecimiento.

El 18 de julio se cumple un año desde que Vélez Serrano comenzó el proyecto de TerraLive. Hoy día, recibe sobre 15 órdenes a la semana y afirmó que, a la hora de crear, no tiene límites. No importa si el cliente solicita personajes de Disney, carros o réplicas de paisajes naturales, él hace lo que sea por complacerlos. También dijo que hace entregas en Isabela, Yauco y pueblos limítrofes. Los interesados de otros municipios también pueden recibir una obra de este joven emprendedor por un costo de entrega adicional.

A largo plazo, este amante de las plantas y la naturaleza desea tener su negocio rodante para llegar a todos los pueblos de la isla y poder crear los terrarios junto a sus futuros propietarios. De esta manera, los compradores tendrán la oportunidad de ser parte de todo el proceso y hasta podrán intervenir cuando deseen. De igual modo, Vélez Serrano se dispone a darle forma a los “Terrarios boxes”, que podrán llegar directamente a la puerta de tu hogar con todo lo necesario para formar uno de estos ecosistemas que varían de tamaños, frascos y botellas.

Quienes deseen un terrario de TerraLive solo deben buscar el negocio a través de las redes sociales Facebook, Instagram o TikTok y hacer su orden.