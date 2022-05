Temprano en la vida, la periodista y comunicadora Gretchen Marín aprendió un término científico que muy pocos niños conocen, pero que a ella le acompañaría el resto de sus días: Charcot-Marie-Tooth. Se trata de una condición neuromuscular degenerativa que, en su caso ha afectado el movimiento de sus piernas, pero nunca le ha puesto limitaciones para llegar a donde ha deseado.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NIH, por sus siglas en inglés), la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es un grupo de trastornos genéticos que afecta los nervios periféricos, que son los que conducen las señales de movimiento y de sensaciones entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo.

A Marín, la enfermedad le fue diagnosticada en la niñez temprana y fue heredada de su padre. De acuerdo con la información compartida por el NIH, esta condición suele generar problemas en los pies, tales como el pie arqueado o los dedos en martillo y, a medida que avanza, debilita la parte inferior de las piernas y las manos.

PUBLICIDAD

No obstante, desafiando todo pronóstico médico, Marín se ha dedicado a vivir con intensidad. Y es que, por más de 15 años, se ha destacado como periodista en temas de espectáculos, como editora de belleza de varias revistas del país, como especialista en comunicaciones en agencias de publicidad y, más recientemente, como editora fundadora de la publicación The Beauty Book Puerto Rico.

Marín señala que debido a la condición tiene poca fuerza en las manos, apenas tiene balance y una de sus piernas es más larga y delgada que la otra. Sin embargo, a ella no le causa problema pedir que le abran una botella de agua y disfruta la tendencia de llevar tenis a todos lados además de usar constantemente pantalones y faldas cortas.

“Es una condición que no me ha limitado y eso me da mucho orgullo. La limitación está en la mente o en los ojos de las personas que así lo ven. Mis papás nunca me limitaron, siempre me impulsaron a hacer cosas. Eso hizo que yo creciera como una persona normal. Nunca en mi vida me he sentido con una limitación”, asegura.

Nueva etapa profesional

Aunque ha experimentado cómo se trabaja en diversas áreas de la industria de las comunicaciones, Marín asegura que su gran pasión es el periodismo y, al verse sin posibilidades de trabajo dado la merma en la cantidad de revistas en el país, decidió hacer la suya. Así nació The Beauty Book Puerto Rico.

“Cuando quise regresar al periodismo no encontré nada. Empecé a buscar en lo digital, que es lo que está subiendo, pero no quería hacer un blog. Así que decidí hacer un libro de belleza en formato de revista con temas que no pasan de moda. Digo que son ediciones de P a P, porque tratan temas desde la piel hasta los pies”, explica.

PUBLICIDAD

Para el proyecto, reclutó a un grupo de experimentados exeditores de belleza. Entre estos se encuentran Solángel Ramírez, Agnes Collazo, Noralis Ruiz, Osvaldo Mártir, Mariela Blanco y la diseñadora gráfica Wilhelma Ortiz.

“Somos un grupo pequeño que estamos haciendo su trabajo periodístico para la industria de la belleza”, destaca.

El producto publica dos veces al año con ediciones de primavera-verano y otoño-invierno. Se hace una tirada pequeña en formato de papel que se distribuye gratuitamente en Walgreens y en lugares especializados en belleza. Además, se puede ver todo el año en formato digital a través de thebeautybookpr.com

Aunque su objetivo es seguir desarrollando la publicación de belleza, Marín señala que, un proyecto que amó y que le gustaría retomar es el podcast La entrevista de Greta, en el que por años se dedicó a entrevistar a artistas locales e internacionales.

“Quisiera regresar a La entrevista de Greta porque la industria del entretenimiento, en la que estuve 15 años, me encanta”, asegura la periodista, quien no descarta escribir un libro y ofrecer cursos en los que les enseñe a nuevas generaciones a salir a flote en un campo tan cambiante como el de las comunicaciones.

La empresaria es amante de la música y se describe como “fiel creyente de la empatía y de la reencarnación”. Por eso, “la vida la veo como el trabajo: el tiempo que dure aprovéchalo para dar lo mejor de ti, aprender y aportar. No limitarte, divertirte y nunca quedarse con las ganas para que cuando te toque irte, te vayas satisfecho”, concluye.