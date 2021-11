Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hace poco más de un año, mi vida era otra cosa. Vivía en uno de los barrios “up and coming” de Boston, tenía un excelente trabajo en el que hacía lo que me gustaba y además tenía la oportunidad de trabajar mano a mano y aprender de ejecutivos muy experimentados en la industria en que me muevo. En el trabajo todo iba en ascenso y en mi vida personal era absolutamente independiente. Hacía y viajaba a donde quería, vestía a mi gusto, comía en donde me apetecía… sin darle demasiado pensamiento. Ahora que lo he escrito en unas cuantas frases, suena sencillo, pero naturalmente fueron años de esfuerzo y mucho trabajo llegar a ese estado de confort. De repente, todo cambió.