Su pasión por ayudar la mueve, la sacude y la lleva a ejecutar con grandes dosis de optimismo. La abogada y filántropa Ivonne Rodríguez-Wiewall ha emprendido su trayecto de una manera enfocada y decidida para lograr unir sus dos pasiones: el servir y ejercer la abogacía.

La semilla del servicio estaba latente en ella desde que era una jovencita, como cuando hacía horas de voluntariado mientras estaba en la escuela superior y en la universidad. Por eso, luego de haber revalidado como abogada y de haber vivido en Japón y en Washington DC, se fue a Nueva York a tomar unos cursos sobre responsabilidad corporativa y cómo correr entidades sin fines de lucro, para de ese modo desarrollar esa pasión y cumplir su deseo de crear su propia fundación.

Aunque al regresar a Puerto Rico y darle vida a una fundación dedicada a ayudar a escuelas públicas con programas para beneficiar a los niños y los maestros, resultó cuesta arriba recaudar fondos, por lo que puso ese proyecto en pausa para desarrollar su oficina como abogada y luego retomarlo.

Sin embargo, fue en el 2017 con la devastación del huracán María en Puerto Rico, que se encaminó hasta desempeñarse hoy en día como asesora ejecutiva de Puerto Rico de la organización humanitaria sin fines de lucro Direct Relief, la cual distribuye recursos médicos esenciales alrededor del mundo para mejorar la calidad de la vida y la salud de las personas afectadas por la pobreza o en casos de emergencia.

“Cuando llegó María, sentí las mismas ganas de poder ayudar y salir a la calle. Por obra y magia, de momento me llaman de Direct Relief a las dos semanas del paso del huracán para servir como enlace. Buscaban cómo llevar medicamentos a Vieques y a Culebra, pues en aquel momento no había nada, porque hay medicamentos que tienen que estar en frío, como la insulina y las vacunas. Parte de la misión de Direct Relief es esa, la logística y la distribución de los medicamentos y de equipo médicos ante un fenómeno o desastre. Empecé a hacer llamadas y conseguí un helicóptero para llevar las cosas. Así que todo empezó como voluntaria”, dijo la profesional, que en aquel momento su casa se convirtió en centro de acopio y hasta toldos azules comenzó a poner en los techos junto a otros voluntarios.

Al inicio se dio a la tarea de hablar con los líderes comunitarios para saber las necesidades de sus respectivas comunidades, para luego pasar a lo que era ofrecer servicios de salud y clínicas de salud. No obstante, en 2018 logró un acuerdo con Direct Relief para dirigir todas las operaciones de Puerto Rico, siendo el enlace principal de la organización con la isla. Asimismo, como abogada, brinda asesoría técnica y legal a la organización en asuntos relacionados a importación, licencias, proyectos de telemedicina y supervisión financiera y de subvenciones. Mientras, de manera paralela ejerce funciones como fundadora de IRW Law Office e IRW Concierge Services.

“Creo que uno nace con eso del servicio y yo lo he sentido toda la vida. Eso de una manera u otra siempre ha estado presente porque o lo lograba a través de la primera organización, en horas de voluntariado o ahora con Direct Rilief. Pero, por el lado del bufete también, porque se imparte ese sentido de ‘mentorship’ y de apoyo a otras mujeres que están comenzando, que ya uno entiende lo que es ser madre soltera, ser jefa de familia, tener esa visión de poder crecer o emprender lo que a uno le apasiona, y tener tu propio trabajo, que te gusta. Pues yo creo que eso también, pues siempre ha estado ahí”, explicó.

La pasión por lo que hace es lo que ayuda a encontrar ese balance para desempeñarse en las dos funciones, pues con ambas siente que tiene un impacto directo con las comunidades y las personas que lo necesitan.

“Primero, eso como que me da la gasolina y, segundo, pues yo soy mamá soltera y me da la motivación, el empuje y ese ejemplo es el que le doy a mi hija, y tercero, el equipo de trabajo. He tenido una suerte increíble de encontrar mujeres que son increíbles”, señaló Rodríguez-Wiewall, cuya oficina está compuesta por 14 mujeres, con las que ha logrado un gran sentido de colaboración.

“Hemos logrado mantener unos valores que todo el mundo siente. Ese orgullo de pertenecer al bufete, con esa alegría, colaboración y pasión por lo que hacemos. Siempre he hablado claro con ellas. Como yo crezco, ustedes crecen, y nosotras vamos a crecer todas juntas como equipo, entendiendo lo que es ser una mujer emprendedora y empresaria”, dijo al también resaltar que algunas de ellas lideran las cuatro divisiones del bufete.

Logros y lecciones aprendidas

Ivonne asegura que lo mismo un día puede lucir un vestido y tacones, y al día siguiente está en tenis trepada en algún lugar o visitando una comunidad. Esa misma versatilidad le ha permitido ganar muchas lecciones. La paciencia es una de ellas, pues indica que no siempre puede hacer todo al paso que quisiera, sobre todo trabajando con entidades gubernamentales. Aun cuando el proceso es más lento por la burocracia que permea, se permiten el espacio para que todo el mundo pueda caminar de la mano.

“Lo más importante es uno poder conectar con gente que siente pasión por lo que hace. Para mí eso es la clave, porque yo me levanto todas las mañanas y verdaderamente me considero una persona feliz. A mí me encanta lo que hago y le digo a todo mi equipo de trabajo que eso es lo más importante, ser feliz con lo que uno hace, aun cuando haya días que tengamos presión o estrés. Todo eso se compensa y se logra ese balance cuando uno verdaderamente encuentra lo que le apasiona. En el sentido personal, para mí esa ha sido la mayor enseñanza que he tenido y lo que le quiero pasar a mi hija”, añadió la Rodríguez, madre de una joven de 17 años.

Al momento, Ivonne ha ayudado a supervisar los esfuerzos de Direct Relief en Puerto Rico, que a la fecha ha otorgado $72 millones en medicamentos y suministros donados a centros de salud y hospitales, $12 millones en subvenciones en efectivo a organizaciones sin fines de lucro locales para garantizar una respuesta inmediata y recuperación a largo plazo, más de 2 megavatios de almacenamiento solar y de baterías instalados en centros de salud y comunidades, además de poner a prueba un innovador programa de telemedicina en Puerto Rico. Actualmente, está ayudando a atender la crisis de adicción a los opioides en Puerto Rico a través de los centros de salud primaria.