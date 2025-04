La mujer que hace al mundo vibrar: Adélaïde Ferrière y su pasión por la percusión

Adélaïde Ferrière nació rodeada de música, por lo que la decisión de querer ir a estudiarla y dedicar su vida a ella no debió sorprender a muchos.

“Nací en una familia de músicos, y veía a mi padre tocar con la orquesta de mi ciudad, y cuando estaba muy niña mi mamá me llevaba a los conciertos y cuando lo escuché tocar comencé a sonreír y quedé encantada. Siempre he tenido a la música en mi vida, así que luego lo estudié y me quise dedicar a ella”, relató.