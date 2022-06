Cuando a Laura Posada le comenzaron los síntomas de la menopausia a los 46 años, las dudas y la incomodidad invadieron su mente y su cuerpo. Con la información necesaria, la coach de vida y entrenadora personal logró poner bajo control los síntomas normales en esta etapa de la mujer.

Hoy, cuatro años más tarde y luego de mucha investigación, la también abogada llega a Puerto Rico para lanzar una línea de suplementos nutricionales inspirados por su experiencia personal con la menopausia.

Con esta línea, Posada busca combatir los síntomas más comunes de este proceso, como son el aumento de peso, insomnio, falta de energía, pérdida del deseo sexual, caída del cabello, ansiedad y mal humor. Dentro de estos, el producto estrella es el Knockout Menopause, con opciones para tomar en la mañana y en la noche. A estos le acompañan Collagen 500 + Vitamin C, Zip It, Burn Baby Burn, Healthy Gut, Hair-X y Fuego.

“Cuando a mí me comenzaron los síntomas de la menopausia, yo estuve buscando productos que me ayudaran con los síntomas, porque de verdad me sentía fatal y no encontraba nada en el mercado que fuera efectivo, porque casi todos los suplementos dicen que con una pastilla te van a aliviar los síntomas de la menopausia. Pero, ¿cómo me vas a ayudar con el insomnio y también me vas a ayudar con energía en la mañana? Entonces dije ‘esto no puede ser, no me hace sentido’ y decidí entrar al laboratorio y crear un suplemento totalmente natural, efectivo para batallar esos síntomas tan horribles de la menopausia”, explicó Posada.

Para ella, era importante que la línea fuera libre de hormonas, libre de químicos y 100% natural. Eso lo logró y también crear un libro digital con consejos para las mujeres.

“La menopausia en la sociedad es un tabú, nadie quiere hablar del tema. Yo nunca en mi vida he visto a una celebridad, una mujer famosa, de esas preciosas que digan yo tengo la menopausia, es como si no existiera. Y esto es algo que a mí me molesta mucho, porque es increíble que todas las mujeres pasemos por esto y que nadie lo quiere hablar como si no existiera, porque en la sociedad la menopausia es sinónimo de vejez. Entonces nadie quiere admitir que ha llegado esta etapa de su vida”, destacó.

Para Posada, la menopausia no es sinónimo de vejez, sino que es un aviso que te está dando tu cuerpo de que estás entrando a esta etapa de tu vida y que tienes que hacer ciertos cambios en tu alimentación, en la manera que tú ejercitas tu cuerpo y en la manera que tú piensas y actúas para preparar tu cuerpo para los años venideros.

La ‘life coach” y personalidad de la televisión, destaca que hay tres elementos clave que debes entener cuando te enfrentas a la menopausia.

1. Que no es algo que va a durar toda la vida.

“Puede durar entre siete y 14 años y los síntomas van a ir variando”, explica.

Por eso insta a quienes se encuentran en esta etapa o llegando a ella a no desesperarse y sí instruirse en cuanto a la forma de sobrellevarla de una manera saludable.

2. Que depende de ti hacer algo para ayudarte a pasar esta etapa de la manera más saludable posible.

“Está en tus manos si vas a tener una menopausia tranquila y relajada, o tú no vas a hacer nada y vas a dejar que los síntomas se apoderen de ti”, mencionó.

Es importante que vigiles tu dieta y consumas alimentos más sanos, que incluyas las vitaminas necesarias y evites los excesos de alcohol y azúcar.

“Ahora, si tú no puedes tener una alimentación perfecta -y yo no conozco a nadie que tenga una alimentación perfecta- ahí es que entran los suplementos. Los suplementos por eso se llaman así. Es un suplemento a tu alimentación y yo no te estoy diciendo que solamente tomando los suplementos ya de repente tu vida va a ser perfecta, no. El que te diga eso te está mintiendo. Los suplementos son una ayuda, pero tú también tienes que poner de tu parte y tienes que mejorar tu alimentación”, enfatizó.

3. Que hay que moverse y hacer ejercicio.

“Tienes que cambiar la manera que tú has hecho ejercicio. Y, si no lo haces, tienes que empezar. Tienes que hacer al menos una hora y media de ejercicio en la semana. Es bien importante que hagas ejercicios de resistencia, porque a esta edad perdemos la masa muscular muy rápido y si no tienes esa masa muscular entras en el riesgo de sufrir de osteoporosis. Por eso es que en esta etapa empiezan todos esos dolores, todos esos síntomas y muchas mujeres inclusive, como no hacen ejercicio cardiovascular, empiezan a tener problemas en esa área y tienen muchos ataques al corazón y desarrollan problemas cardiovasculares”, explico la entrenadora personal certificada.

Posada –quien estará esta tarde compartiendo con sus seguidores en la tienda Walmart de Bayamón- enfatiza que la unión de estos consejos te ayudará a enfrentar la menopausia de una manera más llevadera.

Puedes conocer más sobre el régimen de Posada y su línea de productos a través de www.lauraposada.com y sus cuentas en Facebook, Instagram y TikTok.