Con la cercanía del Día de San Valentín, el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi) y el colectivo Modo Consciente celebrarán este sábado el evento “All Love Pop Up Shop” en las instalaciones del mencionado recinto de arte.

Y es que, por los pasados dos años, el MADMi ha establecido una estrecha colaboración con Modo Consciente, para promover las industrias creativas en la isla.

“Llevamos ya más de dos años colaborando con el colectivo de marcas que agrupa Modo Consciente. Fue un junte que se dio orgánicamente partiendo del interés que tenemos ambas organizaciones por promover el gran talento que existe a nivel local en el diseño y confección de productos como ropa, zapatos, joyería y cerámica, entre muchos otros. En el MADMi tenemos un profundo compromiso con impulsar la industria creativa local desde diversas facetas. Utilizar nuestro museo como una plataforma para que estas marcas puedan exponer sus productos, así expandiendo la visibilidad de sus trabajos y creando mercado para sus productos, es una manera en la que aportamos al desarrollo de esta industria”, expresó Nicole Pietri, directora del MADMi.

PUBLICIDAD

Joyería de Muns The Brand. (Suministrada)

Al inicio de la pandemia del COVID-19, un grupo de diseñadoras puertorriqueñas se unió para crear Modo Consciente, teniendo como propósito crear productos de alto diseño fabricados con consciencia y mostrar el movimiento de sostenibilidad local en el campo del diseño, contribuyendo así a posicionar a Puerto Rico como un destino de moda y estilo de vida sostenible.

“En solo tres años, hemos cosechado gran éxito y hoy día las marcas que componen el colectivo gozan de una gran reputación y cuentan con una sólida base de seguidores. Contar con el MADMi para presentar y promover estas marcas ha sido parte del éxito y nos ha brindado la oportunidad de diversificar nuestro público y elevar aún más las marcas que componen nuestro colectivo”, comentó Sally Torres Vega, del colectivo Modo Consciente.

Moda de Sally Torres Vega (Suministrada)

Durante el evento de este sábado las personas podrán adquirir mercancía diseñada en Puerto Rico, incluyendo ropa de mujeres y caballeros, zapatos, joyería, artículos de cuidado personal, y elementos de decoración, todos de marcas locales como, AIDA, Concalma, LUCA, Isleñas, MARIMU, Materia Madura, MUNS, Sally Torres Vega, Sauca Botanicals y YAYI.

Además, el colectivo ha expandido su apoyo a marcas del patio incluyendo a Conloque, Casa Palma, Selenia Beauty, JustBcuz Cards, Aleishla, Knot Predictable, Two Steps Ceramics, Details Matter, Hornonero y Spiga, que también estarán participando del pop up shop.

“Invitamos a todo el público a visitar este mercado tan versátil, y que demuestren su apoyo y amor a lo local obsequiando a las personas especiales en su vida un regalo único, diseñado y elaborado por manos puertorriqueñas”, añadió Pietri.

PUBLICIDAD

Productos de Sauca Botanicals. (Suministrada)

El evento se extenderá de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., con un cóctel a las 2:00 p.m. auspiciado por The House. Los interesados en visitar el “All Love Local Pop Up Shop”, podrán hacerlo libre de costo. Sin embargo, la entrada no incluye acceso a las salas del Museo, donde se exhibe “Transformaciones: Obras Latinoamericanas del Museo de Arte de Ponce”.

Para más información y detalles, visita www.madmi.org o busca las redes sociales del MADMi.