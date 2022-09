Bulova, la marca de relojes con sede en la ciudad de Nueva York con más de 147 años de historia ininterrumpida, y el cantante, compositor y actor, Marc Anthony, anunciaron una relación exclusiva para celebrar su icónica visión “Bold at Heart”.

Entre muchos elogios y reconocimientos, el artista de salsa y embajador de la cultura latina, es ganador de múltiples premios Grammy, Latin Grammy y una superestrella que ha trascendido récords. Con más de 50 éxitos número 1 de Billboard y más de 7.1 mil millones de visitas en YouTube, Marc Anthony es un hombre renacentista que ha hecho del arte de la creación parte de su vida diaria.

Dos íconos en sus respectivas artes ahora se unen para apreciar la riqueza de una preciada relación, el tiempo dedicado al magisterio de un oficio y el amor de todas las generaciones por la música.

“Amo y amaré siempre la música, pero también a través de muchos años he disfrutado del mundo del diseño, la pintura y las artes en general. La oportunidad de trabajar con una marca histórica e innovadora como Bulova me permite crear relojes que ha sido uno de mis sueños desde que llevo apreciando la belleza y la artesanía de un reloj”, dijo el intérprete. “Estoy disfrutando toda la experiencia, desde mis primeros bocetos hasta el producto final, y estoy muy emocionado de crear piezas exclusivas que sean realmente significativas para mí. Me siento como un niño disfrutando de sus mejores juguetes, pero con la máxima seriedad, curiosidad y detalle”, agregó.

Las colecciones de Marc Anthony contarán con la participación directa del artista en el proceso de diseño. (Suministrada)

Seguir una pasión es la definición misma de ser audaz y quienes encarnan esta esencia son los muchos artistas que deciden continuar una carrera en la industria musical en constante cambio. Bulova comparte este mismo valor. Esta asociación con Marc Anthony se suma a la creciente lista de asociaciones musicales que la marca ha creado en los últimos años: los Grammy, Latin Grammy, Frank Sinatra Enterprise y The Apollo Theatre.

“Hay muy pocos artistas vivos que tengan el poder de conmover y suscitar emociones como Marc Anthony”, comentó Jeffrey Cohen, presidente de Citizen Watch America. “Él es la encarnación perfecta del espíritu Bold at Heart de Bulova y, al igual que la marca, su música es perenne y se transmite de generación en generación”.

Al igual que Bulova, el amor por la innovación y el ingenio cobrará vida a través de esta asociación por un término de cuatro años donde la creatividad de Marc Anthony y la artesanía de la marca de relojes se unirán para una serie de colecciones.

Las colecciones de Marc Anthony contarán con la participación directa del artista en el proceso de diseño y llevarán el nombre de algunas de sus canciones más icónicas. Las colecciones, que se lanzarán en noviembre de 2022, incluirán elementos del universo artístico y personal del intérprete.