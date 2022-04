Existe una extensa variedad de alternativas de regalos para las madres que aprecias y a quienes quieres agradar el próximo 8 de mayo. Aquí te presentamos una pequeña muestra de ellas.

1. Para las lectoras

Libro de Rosa Montero (Suministrada)

La nueva novela de la escritora española Rosa Montero, “El peligro de estar cuerda”, parte de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura y memorias de grandes autores de distintas disciplinas creativas. Narrado de una manera amena, este libro es un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental, según explica la editorial Seix Barral. Disponible en librerías.

2. Para la glamurosa

Revitalift Night Serum with Pure Retinol (Suministrada)

Los sueros son parte esencial en la rutina del cuidado de la piel. Como parte de su línea Revitalift, L’Oreal Paris te ofrece el Revitalift Night Serum with Pure Retinol, un suero formulado con ácido hialurónico y glicerina para contrarrestar la resequedad que puede causar el retinol. La característica innovadora de este producto es su uso de un 0.3% de retinol puro, el más efectivo y estudiado, pero el menos usado por marcas debido a su inestabilidad.

3. Para las detallistas

Postal de Just BCuz (Suministrada)

No dejes que la tecnología te quite la oportunidad de regalar una postal escrita a mano. La línea de postales llamada Just BCuz ofrece una variedad de modelos artesanales con mensajes originales para mamá, otras con diseños únicos o con mensajes ya impresos. Puedes adquirirlas a través de su página www.justbcuzcards.com.

4. Para las más prácticas

Gift Cards (alexsl)

Las tarjetas de regalo tienen sus defensores y sus detractores. Sin embargo, no cabe duda de que recibir una de tu tienda favorita siempre produce alegría. Es la manera en que le das a la otra persona la oportunidad de comprar lo que desee, pues además de los “gift cards” de marcas, también están disponibles las de las principales tarjetas de crédito y centros comerciales.