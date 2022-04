Nueva York- Entre la ciudad de Nueva York y el whisky escocés The Macallan ahora existe una relación más estrecha, inspirada en la creatividad, el arte y el derroche de talento, que tanto caracteriza a esta metrópolis que alberga una riqueza multicultural que te impregna desde que llegas a ella.

Declarada también como “la capital de la moda”, la llamada “ciudad que nunca duerme” ha sido el plató idóneo en el que se conjuga una amalgama de inspiración, que oscila desde la música y la gastronomía hasta la moda, el arte callejero y el hip hop, para rendirle homenaje con la nueva expresión de The Macallan, una que captura su esencia.

La fresca primavera sirvió de escenario perfecto para darle paso al lanzamiento de la nueva edición limitada a la que llamaron “Distil Your World New York”, elaborada por Polly Logan, una de las “whisky maker” de Edrington, compañía promotora de reconocidas marcas de destilados de lujo, en colaboración con los hermanos Roca, quienes son propietarios de El Celler de Can Roca de la ciudad de Girona, en España, dos veces nombrado Mejor Restaurante del Mundo.

La visita de Logan a la llamada Gran Manzana en compañía del chef Joan Roca, más allá de ponerlos a viajar por su gastronomía –incluyendo la comida callejera-, permitió adentrarse a esa diversidad y complejidad de esta icónica ciudad para recoger su esencia y lograr la nueva edición del whisky, creado a partir de la combinación de seis barricas de roble europeo y americano, cuyo color es comparado con los amaneceres en la ciudad.

Entre sus sabores, resaltan las notas de manzana, percepciones dulces clásicos americanos, nueces cubiertas de chocolate, jarabe de maple, “waffles” tostados y nueces saladas.

El recién lanzado Distil Your World New York captura la esencia de una de las ciudades más icónicas del mundo. (Suministrada)

Pasar tiempo con los artistas y figuras como la legendaria artista de graffiti Lady Pink, la curadora de arte en el Museo Guggenheim, Megan Fontanella, el diseñador de moda de alta costura Daniel Silverstein, el músico de jazz Wynton Marsalis, y el historiador de la cultura de los tenis, Dee Wells, les permitió presenciar de primera mano cómo se desenvuelve la vibrante cultura de la ciudad; algo que fue esencial para estos visionarios impulsar su creatividad en la nueva expresión.

Todo el proceso creativo de The Macallan no se limitó a su exclusiva botella de Distil Your World New York, sino que lo compartió a través de un documental de 30 minutos, que lleva el mismo nombre, que estrenó el pasado 13 de abril en un evento privado en el Rockerfeller Plaza, al cual Magacín tuvo acceso.

Desde el piso 65 en la zona del Rockerfeller Center en el centro de Manhattan, con una impresionante vista a la luz del atardecer, donde se puede apreciar su imponente arquitectura y su distintivo aire neoyorquino, se comenzaron a recibir a los invitados de una noche sumamente especial.

A través de un recorrido por diversas salas, se proyectaron extractos del documental junto con exhibiciones de algunos de los elementos relacionados que sirvieron de inspiración, entre ellos: aerosoles, pinturas, retazos de telas, diseños de moda y tenis, por ser el calzado predilecto para recorrer la ciudad.

La experiencia sirvió de antesala para luego entrar al Rainbow Room, en donde justo al centro de una plataforma giratoria, se situaba la nueva edición The Macallan Distil Your World New York, limitada a mil botellas en todo el mundo, con un valor aproximado de $4,300 por botella. De estas, solo dos llegarán a Puerto Rico.

“Esta colección y el documental es como viajar con ellos a través de destilado. Quien logre tener esta botella, y todas las ediciones que eventualmente salgan, van a poder tener un poquito de lo que es la importancia de nosotros poder comunicar la selección de barricas únicas, sazonadas con jerez. Se hace esa selección considerando todos los elementos creativos e innovadores que ellos decidieron destacar de la ciudad, las aromas y sabores distintivos. Imagínate, ¡cómo un destilado te puede dar tanto! Me emociona mucho poder haber sido parte de un evento único e irrepetible”, expresó Alexandra Rivera, la embajadora de The Macallan en Puerto Rico.

Además de esa noche, plagada de glamour, lujo y vistosidad, parte de la travesía para la prensa invitada incluyó aquellos lugares que quedaron plasmados en el documental, entre ellos: la visita al Museo Guggenheim y el Top of the Rock del Rockefeller Center.