Hacía 20 años que la venerable casa francesa no lanzaba un perfume para mujer. Desde J’adore -y su característica nota de Jazmín Grandiflora de Grasse, quintaesencia de la nobleza floral- no anunciaban una nueva promesa olfativa. Hasta ahora. Y de la mano de François Demachy, el perfumista exclusivo de Dior. Si J’adore es todo feminidad, deseo y empoderamiento enfundado en oro, (con Charlize Theron de portavoz), y Dior Love (con Natalie Portman de representante) es espíritu libre y alta costura, el nuevo jugo rosado se inscribe en una promesa de felicidad. Una nueva declaración de amor a la vida, glamour y placer, unido a una poderosa campaña caracterizada por Jennifer Lawrence. La actriz mejor paga de Hollywood y súper conocida por su sentido del humor, protagonista de una de las caídas más épicas en la historia de los Premios Oscar, que aparece en este anuncio con un faldón en capas de tul y collar de diamantes zambulléndose en una piscina y escupiendo agua como si fuera una fuente, mientras suena “Like A Rainbow” de los Rolling Stones. La misión de Dior es volver a mercadear perfumes por las emociones que provocan y no por sus materias primas.