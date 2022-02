Si algo distingue la joyería diseñada por Siena Lasker es la manera tan atemporal, delicada y acertada con la que logra mezclar y combinar colores, piedras y metales. Ese estilo “mix and match” que se mantiene en boga entre las mujeres que les gusta personalizar su joyería, es lo que más le agrada a esta diseñadora californiana que estará de visita en diversos puntos de la isla.

“Estuve en Puerto Rico hace mucho tiempo y me gustó el estilo de las puertorriqueñas. Son mujeres que no le temen al color ni a las capas de joyería. Eso me gusta, porque soy de las que piensa que, cuando se trata de joyas, cuantas más, mejor”, comenta.

Siena no le teme a las combinaciones de joyas, lo que se ve reflejado en su línea, que se destaca por el estilo versátil que puedes llevar tanto con un par de mahones durante el día como con un traje de noche.

“No quiero hacer piezas que la gente no sepa cuándo usarlas porque son muy lujosas. Especialmente ahora, después de la pandemia, queremos algo más casual y necesitamos más joyería fácil de poner”, asegura.

Joyería de Siena Lasker. (Vanessa Tierney)

Desde temprana edad, sintió atracción por la joyería y hacía collares con “beads” que le compraba su mamá. Ya en su etapa universitaria, se confeccionaba sus accesorios y así fue como todo comenzó. De repente, empezaron a preguntarle dónde conseguir la joyería que utilizaba y al responder que los había hecho ella, las órdenes llegaban.

“Empecé a vender en boutiques en Los Ángeles y luego en Neiman Marcus, Bergdorf Goodman y otras tiendas importantes. Ocurrió de manera tan natural que no sé cómo fui a la universidad a estudiar psicología y terminé siendo diseñadora”, señala.

Siena estará el 10 de febrero, a partir de la 1:00 p.m. en el restaurante Pirilo de Dorado. El 11 de febrero compartirá con sus clientes en Órale Taquería Rooftop, en Ponce desde la 1:00 p.m. y al día siguiente a la 1:00 p.m., estará en Lido Jewelers, The Mall of San Juan.