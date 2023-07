Ve a buscar mis perlas. No subiré al atelier hasta que tenga mis perlas”, reclamaba la legendaria Coco Chanel, de quien dicen no salía de casa sin llevar en su cuello multiplicidad de magníficos collares obsequiados por sus acaudalados amantes. Por fortuna, ese concepto que la distinguió como reina del casual chic, hoy se ha democratizado por completo para darnos la oportunidad de sacar a la Coco que llevamos dentro.

El layering es muy versátil; lo mismo se puede lograr con joyería exclusiva para un gran evento, que con bisutería en cualquier material para el día a día. Cual sea el propósito, el gusto o el presupuesto, ¿qué tal sería una guía básica para ir a la segura al crearlos?

La diseñadora de joyería minimalista, Laura Lugo, ha perfeccionado la suya y consiste en cuatro pasos, o piezas.

“Hay que tener un ancla, algo que ‘amarre’ el concepto completo como una cadena más gruesa. Nosotros sugerimos una de 18 pulgadas de largo”, dice la también propietaria de LUCA, la tienda que fundó como plataforma para exponer sus creaciones. Su regla número dos la llama opposites attract, combinación de cadenas con distintos grosores y largos para crear un buen juego visual. Aquí, recalca Lugo, no debería faltar la clásica gargantilla o choker. Eye catcher es la tercera.

“Nosotros usamos las cadenas con charms, o dijes. Pueden ser letras, o símbolos que cuenten tu historia”. Para completar está la cuarta pieza, la del bold move. “Puedes tener un collar que sea en cuentas o perlas. Con los primeros tres estás set, pero si quieres algo más llamativo, llega hasta el número cuatro”, aconsejó Lugo, quien en su layering lleva como pieza clave su Lovely Swallow, una pequeña ave cubierta en piedras preciosas que tiene un significado especial por ser femenina, luchadora y viajera de grandes distancias.

Por su parte, Carolina Leonidas, empresaria que lleva desde el 2013 relacionada con diseñadores de joyería, tiene más para decir sobre el layering. “Los últimos años la plata ha hecho un come back. A mí me gusta combinar los metales y pienso también que el oro, junto a las piedras, crea un concepto interesante. Otros trends son los collares bold y algo que me encanta: los chokers con charms bien sólidos, grandes”, explica la fundadora de la tienda conceptual Love is You and Me.

Su método de componer un layering es práctico. Dice que considerar el escote de la ropa es crucial para decidir cualquier composición. También se asegura de que siempre haya una pulgada de diferencia en el largo de las piezas y de utilizar un broche especial que tiene un separador magnético para evitar que se enreden entre sí.

“El layering me encanta porque es un estilo para todos los días”, culmina para revelar que su nueva pasión es adquirir broches vintage y montarlos en tiras de cuero para crear gargantillas únicas en su clase.

Sin duda, este fashion statement, tan vivo últimamente, no debe faltar en tus salidas, ya sea durante el día o por la noche.