Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Estar en casa no tiene que ser una experiencia terrible. Mucho dependerá de tu actitud. Y tu estado de ánimo puede mejorarse a través de una ducha diaria, perfumarte y vestirte bonita, aunque no puedas salir. No uses la misma ropa siempre, renueva tu guardarropa de descanso y piensa en todo lo que quieres hacer cuando termine la cuarentena. Mientras tanto, considera los estilos de última para tus aventuras domésticas.