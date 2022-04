Se acerca la celebación de la décima edición de Transfashion y sus organizadores se encuentran el la búsqueda de modelos. La audición será el viernes 29 de abril a las 8:00 p.m. en el Sunset Rooftop at the Wave Hotel (76 Avenida Condado, San Juan, 00907).

Las personas interesadas deben darse cita al local y llevar vestimenta estrictamente negra y con un “look” de “Top Model”, no importa la talla ni la estatura.

Quienes resulten electos, tendrán la oportunidad de participar en esta décima edición de Transfashion y modelar piezas de reconocidos diseñadores de Puerto Rico.

Este año el evento de recaudación de fondos tendrá lugar el viernes 27 de mayo a las 8:00 pm. Recientemente Transfashion formó parte del calendario de evetos de la Semana de la Moda de Nueva York.

“Transfashion no solo es una actividad de recaudación de fondos: es un espacio alterno en el mundo de la moda, es una oportunidad de visibilidad, es una oportunidad de trabajo adicional para personas trans y género no conforme en toda su diversidad, es descubrir nuevos talentos y desarrollar el potencial en cada persona”, dijo José Joaquín Mulinelli Rodríguez, director ejecutivo de Coaí, Inc. una organización que trabaja programas dirigidos a atender las necesidades de salud integral de las poblaciones HLBTTQI, en particular de las comunidades transexuales y transgénero, dirigida a lograr la equidad y el reconocimiento social que como seres humanos merecen.

Para más información sobre el evento de moda, visita www.transfashionpr.com, www.coaipr.org, llamar al 787-379-1367 o escribir a coai05@gmail.com