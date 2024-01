Cómo seleccionar el “suit” perfecto para mujer

1

La chaqueta

Prego señala que uno de los errores más comunes al seleccionar la chaqueta es no estar al pendiente del entalle. La experta invita a sacarse de la mente las tallas y los números y probarse cada pieza hasta encontrar una pieza que no quede demasiado ajustada. “La posición del botón afecta cómo cierra, si el área del busto queda más abierta y la espalda quede bien. La chaqueta debe quedar cómoda para que puedas mover los brazos. También que la solapa debe ser proporcionada. La chaqueta ‘crossbody’, que es muy de los 80, da la versatilidad de usar sin blusa. Una chaqueta de un botón es más conveniente porque si queda más apretada, tienes oportunidad de poner una blusa y dejarla abierta”, menciona Prego. En cuanto al largo de la manga, Prego sugiere que quede sobre la mano, a una pulgada del comienzo del dedo pulgar. Si te queda más corta, puedes jugar con la manera en la que estilices la manga. “Puedes usar una blusa de botones del mismo color –o bastante parecido- de la chaqueta y eso extienden visualmente la manga. También puedes buscar el efecto contrario dándole un ‘pop of color’ con una camisa de manga larga de un color distinto para darle más longitud a la manga de la chaqueta”, recomienda.