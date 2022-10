Hace una década, Consuelo y María Consuelo Santiago decidieron poner todo su empeño en un proyecto que unía el amor de ambas por la moda y esa complicidad que desde siempre han compartido madre e hija. Así fue como abrieron las puertas de Olivia Boutique. El éxito no se hizo esperar para este dúo tan dinámico y vivaz como empático y sumamente familiar.

Lo que comenzó como una pequeña tienda en la que se unía el gusto de ambas, creció hasta ocupar todo el primer piso del edificio Casabella, en Condado, teniendo como su proyecto más reciente la creación de lo que nombraron el Shoe Salon.

“En lo que a calzado de diseñador se trata, había muy pocas opciones, así que decidimos expandir esta área, traer nuevas líneas. Traemos para hombres también y zapatos para todas las ocasiones, de todos los precios, de todos los estilos de vida. Esta es nuestra nueva aventura”, asegura Consuelo.

Sus comienzos

Aunque Olivia abrió en el 2012, la idea comenzó a fraguarse en el 2011. María Consuelo trabajaba en un museo, aunque sus estudios de maestría estaban relacionados con la industria de la moda de lujo. Mientras que Consuelo siempre había sido una amante de la moda y trabajó en tiendas.

“Queríamos trabajar juntas, madre e hija. Tenemos tremenda relación y queríamos llevar eso hacia un negocio y ahí empezamos a darle vueltas al asunto. La realidad es que siempre nos ha encantado la moda y decidimos abrir a Olivia”, recuerda Consuelo.

María Consuelo afirma que ellas encontraron que había una necesidad de marcas de lujo en el mercado local, vieron una oportunidad y se lanzaron en una aventura que las ha llevado a diversas partes del mundo en busca de lo último en la moda.

“Fuimos a Los Ángeles, en nuestro primer viaje. Habíamos escuchado que había marcas ideales para nuestro clima porque, al igual que nosotros, es un área con costa”, explica María Consuelo.

En ese momento, las socias buscaban un estilo refrescante y moderno. La recepción por parte de la clientela fue buena y comenzaron a crecer.

“Cuando uno abre un negocio, uno no tiene idea de quiénes van a tener esa tracción contigo, con tu concepto. Y, bueno, tuvimos suerte que vino gente superinteresante, con distintos tipos de gustos”, menciona María Consuelo.

La clave del éxito

Algo que ha sido constante en Olivia es la evolución, a lo que sus dueñas no le temen. Por eso, han ido expandiendo la cantidad de marcas internacionales que ofrecen, así como su espacio físico.

“El secreto de nuestro éxito ha sido adaptarnos al cambio e identificar oportunidades relativamente rápido”, asegura María Consuelo.

Esa idea es respaldada no solo por su madre, sino también por los hechos, por cómo han logrado que la marca se mantuviera firme a pesar de la recesión económica, el paso del huracán María y el cierre ocasionado por la pandemia.

“Somos bastante ingeniosas. Le damos la vuelta a todo, siempre tratamos de buscar una solución. Es difícil, pero lo hacemos. Durante el huracán María empezamos a ver cómo podíamos hacer esto viable de otra manera. Así fue que empezamos con el ‘website’ y las órdenes ‘online’ porque vimos que no podíamos depender que todas nuestras ventas vengan de Puerto Rico, teníamos que diversificarnos. Así hemos ido encontrando distintas oportunidades que además del local ubicado en el #1400 de Condado, tenemos el ‘online store’, tenemos unos afiliados que son Farfetch, Lyst, ShopStyle, todas esas ‘search engine’ de moda mundiales, nosotros somos parte de ellos y así nos hemos diversificado”, menciona María Consuelo.

Pero ese esfuerzo no se limita al comercio electrónico, sino que también siempre buscan dar la milla extra con sus clientas locales. Consuelo recuerda que, durante la pandemia, cuando las tiendas permanecían cerradas, ellas se montaban en el carro y llevaban las órdenes a las casas de sus clientas.

Asimismo, un factor clave que destaca a estas empresarias es el trato personal con quien llega al establecimiento. Por ejemplo, Consuelo menciona que ambas se han esmerado por hacer de la tienda un espacio acogedor.

“Lo más que nos gusta también es que todas nuestras clientas se han convertido en nuestras amigas y ahora tenemos muchísimas. Es un sitio donde la gente viene y se siente súper cómoda”, enfatiza Consuelo.

De esa manera, Consuelo y María Consuelo buscan que las clientas se sientan cómodas tomándose un café o una copa de champán mientras conversan y encuentran lo que necesitan tanto en moda, como en otros temas. Y es que, entre risas, madre e hija cuentan que acostumbran ofrecerles a sus visitantes consejos de viaje, les ayudan a hacer reservaciones en restaurantes y hasta citas médicas.

“Además de lo que encuentran en la tienda también damos un buen servicio a la casa, con estilistas que van y le ayudan con los clósets o a hacer la maleta. Ofrecemos muchas cosas”, añade Consuelo.

Entre madre e hija

La relación entre Consuelo y María Consuelo es muy cercana. Esta fue una de las razones que las llevó a querer trabajar juntas. María Consuelo menciona que esa complicidad y confianza que han tenido siempre es la misma que tienen como socias.

“Hacemos un buen balance. Le doy a ella su espacio. Si tiene una idea, yo la respaldo enseguida. Ella va abriendo caminos y yo voy atrás con la maquinaria, haciendo el ensamblaje”, dice Consuelo.

Mientras tanto, María Consuelo reconoce que, por lo general, es ella quien tiene las “ideas más locas” y su madre es quien busca la forma de concretarlas o, simplemente, la “aterriza en la realidad”. Eso sí, advierte que su progenitora no tiene límites a la hora de luchar por un proyecto.

“Ella no siente vergüenza de tocar puertas y, si le dicen que no hoy, regresa en seis meses o hasta que logra lo que quiere. Yo voy, preparo todo, se lo doy y le digo, ahora con la poca vergüenza ve y preséntalo”, comenta María Consuelo entre risas.

La joven empresaria señala que entre todo lo que admira de su madre como profesional, también siente un gran orgullo por el tipo de persona que es. “Es extremadamente buena y dada, y piensa en todo el mundo antes que ella. Está pendiente a todo el mundo. Ella tiene esa humanidad y esa sensibilidad que ella sabe, siente y padece lo que siente y padece la persona al lado de ella, que conozca o no conozca, y tiene una manera de encontrar qué es lo que necesita esa persona y darse ya sea de su tiempo o cualquier cosa física que tenga que dar”, asegura.

No obstante, aunque María Consuelo dice que le pide a Dios tener la sensibilidad de su madre, Consuelo asegura que sí la tiene y que admira la empatía y la generosidad como dos de las características más hermosas que tiene su hija. “La nobleza de su corazón es mágica”, afirma.

Además de la moda también las une el deseo de ayudar a diferentes organizaciones y es algo que hacen durante todo el año, pues entienden que es su responsabilidad.

“Creemos que este es nuestro trabajo y sí, esta es nuestra profesión, pero nosotros usamos la tienda también mucho para ayudar a mucha gente, ya sea quienes trabajan con nosotros todos los días, gente que entra por la puerta, que saben lo que sea que necesiten y hasta distintas organizaciones que nosotras hacemos ‘charity’ regularmente. Es algo que no se publica, no se comenta, no se dice, pero esto como un frente para todas esas cosas buenas que nosotros podemos hacer tras bastidores. Y yo creo que, por eso, tenemos mucha suerte o las cosas nos salen bastante bien, pero es porque la energía aquí y el propósito de esto es ese”, opina María Consuelo.

Presente y futuro

En la celebración de su primera década en este proyecto, Consuelo y María Consuelo celebran la llegada a la tienda de dos marcas importantes en la industria de la moda internacional: Carolina Herrera y Giambattista Valli.

Pero ambas aseguran que este es el comienzo de otro ciclo lleno de moda y glamour, pues esperan seguir incorporando otras marcas.

“Ofrecemos la gama entera de lo que la mujer necesita, desde lo más casual hasta lo formal. Olivia es para todo el mundo. Tenemos cosas más económicas, cosas más ‘high end’, para mayores y jóvenes”, afirma Consuelo.

En los próximos meses, la tienda estará creando “pop up stores” en algunos eventos que se llevarán a cabo en lugares como los Hamptons y Miami.

“Nosotros ofrecemos ‘vacation dressings’. Ahora que está la tendencia de que la gente está viajando mucho a destinos más calientes, pues nosotros somos calientes todo el año. Podemos ofrecerle opciones a quien tiene ese estilo de vida”, concluye María Consuelo.