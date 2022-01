Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Luego del Waka waka con el que realizó su famoso movimiento de caderas en la inauguración del Mundial de Sudáfrica, Shakira presentó en España su primer perfume, S by Shakira . La cantante colombiana tuvo una activa participación en la creación de la fragancia, desarrollada a partir de la fusión de resinas como la benzoína, toques de ámbar y vainilla, además de maderas frescas y jazmín Sambac, originario de la India. Como tantas estrellas que lanzan su perfume, el objetivo que se propuso la artista fue encontrar una esencia que capturase su espíritu joven y que estimulara la imaginación. "Como en una canción, un perfume se compone de notas diferenciadas, individuales, que unidas forman una armonía", declaró la cantante en un comunicado. El frasco de S by Shakira, realizado en vidrio tallado de alta calidad, tiene una forma redonda y sensual. Mirado desde distintos ángulos, el frasco simula tomar nuevas formas y colores, creando sensaciones diferentes dependiendo de cuándo se mire. Según palabras de la propia Shakira, la fragancia "tiene una mezcla de sensualidad, enigma, quería un perfume enigmático, para que el que lo huela quiera aproximarse a la piel de quien lo lleva. Como las buenas canciones, cuando lo hueles siempre quedan notas y acordes por descubrir. Tiene una dosis de misterio y esa esencia femenina que todo perfume necesita". "Este perfume es para la mujer actual, que sabe lo que quiere, que logra sus sueños. Me identifico con ella, tengo mucho en común con ella. Es para todas las mujeres y para todas las horas del día, porque tiene frescor y sensualidad", señaló la cantante durante la presentación. "¡Ojalá les guste tanto como a mí!