Con la luna nueva del próximo 1 de febrero, comienza un ciclo que el horóscopo chino denomina como el Año del Tigre de Agua y, más allá de su aspecto astrológico, algunas marcas de moda encuentran en cada simbolismo de esta práctica una inspiración para crear piezas diferentes con las que pueden dar rienda suelta a la creatividad.

Por eso, ante este nuevo comienzo, marcas grandes y pequeñas a través de todo el mundo han hecho del tigre el protagonista de colecciones cápsula para quienes se dejen llevar por el misticismo de la astrología china o simplemente quieran seguir la tendencia del momento.

Cadenas de Grace González Jewelry (Suministrada)

“El tigre se caracteriza por su liderazgo, respeto y valentía. Como diseñadora, me gustaría manifestar esta energía del tigre en todo lo que me proponga y canalizar esa energía a esta colección de edición limitada pre-primavera, para que mis clientas al usarlo se sientan aun más empoderadas y acertadas”, destaca Grace González, diseñadora puertorriqueña creadora de la marca de joyería Grace González New York (www.gracegonzalezjewelry.com).

Para González realizar este tipo de colección “es algo bien válido” pues para un diseñador es clave ser muy susceptible a su entorno y a lo que está pasando en el mundo.

“Esa sensatez es muy importante a la hora de crear una colección. Es momento de utilizar esta ventana en el tiempo y canalizar la energía del tigre para brindar bienestar a toda la humanidad en el 2022″, añade González.

A nivel internacional, son muchas las casas de moda que han tomado el tigre como tema para nuevas propuestas. Entre las más sonadas y llamativas están la de Dior, una colaboración entre el diseñador Kim Jones y el artista Kenny Scharf en la que se crearon estampados y tejidos que se utilizaron en diversas piezas.

Vestido de Dior (WGSN)

Ricardo Tisci creó para Burberry piezas de ropa utilizando telas con manchas naranjas para hacer referencia al tigre de una manera más abstracta.

Por su parte, Dolce & Gabbana no dejó a un lado su característico estampado de leopardo, sino que integró el de tigre en su propuesta. Como siempre, en colores brillantes y de manera llamativa.

Mientras que Jil Sander, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton y Roberto Cavalli son otras de las muchas casas de moda que incorporaron el tigre en sus propuestas para la temporada primavera-verano 2022.

En la industria de la belleza, marcas de maquillaje y productos para la piel también han entrado en la onda del Año de tigre de Agua con la selección de tonos vibrantes tanto en los cosméticos como en los empaques.

¿Qué simboliza el Tigre de Agua?

Las astrólogas Betty B. Mercado y Dannette Benet Mercado, aseguraron que el Tigre de Agua simboliza la valentía y poder ya que posee la energía Yang. Se trata de una fiera hermosa, peligrosa y muy temida. Se rigen por el Tigre de Agua los nacidos en 1962 y 2022.

“Según la astrología china, el 2022 será un año del elemento agua, coincidiendo con el significado del número 2 en la numerología, un periodo donde el mundo se humaniza más. Nos protegemos los unos a los otros. Se continuará trabajando en erradicar regímenes o creencias abusivas, desiguales y separatistas”, explicaron recientemente a este medio.